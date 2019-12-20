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Лукашенко: все довольны встречей, цены на газ скоро будут известны
20.12.2019 19:47 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Беларусь получит от России 24-25 млн т нефти, цены будут не выше уровня 2019 года, но окончательная стоимость ргаза и нефти еще неизвестна.
Об этом заявил Александр Лукашенко по итогам встречи с Владимиром Путиным 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Он сообщил также, что есть договоренность по объемам поставки из РФ газа – это 20 млрд кубометров, а возможно и 22, «ограничений нет». Однако с вводом в эксплуатацию БелАЭС Беларусь будет закупать меньше газа, сказал президент.
По его словам, руководителям группы (Крутому и Орешкину) поручено доложить, какие вопросы уже сняты. «Естественно, остались самые сложные вопросы», - уточнил президент.
Лукашенко отметил, что в целом стороны довольны ходом переговоров. «Все довольны. И президент России, и президент Беларуси. И межправительственная группа. В целом мы удовлетворены ходом и результатами», - сказал он.
Напомним, 20-21 декабря белорусский президент находится с рабочим визитом в России, в Санкт-Петербурге в пятницу
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Беларусь получит от России 24-25 млн т нефти, цены будут не выше уровня 2019 года, но окончательная стоимость ргаза и нефти еще неизвестна.
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