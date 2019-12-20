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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (16-22 декабря 2019 года)
21.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Цены на вторичном рынке жилья не снижаются уже более двух месяцев. За минувшую неделю
Новый год
Снега в Минске пока не видать, а предновогоднее настроение поддерживать надо. Если главные площади и проспекты столицы сияют еще с ноября, то в большинстве жилых комплексов Минска дух рождества ощутим едва ли. Отличились редкие застройщики. Их и поощрим. Мы показывали,
Общественные обсуждения
«Испуганный архитектор пытается презентовать проект. Местные жители начинают орать и перебивать его. Презентация тонет в возмущенных выкриках. Все расходятся». Вы прослушали краткий пересказ любого общественного обсуждения, которое проходит в Минске и за его пределами. Возможен ли конструктивный диалог между городскими властями и местными жителями? Почему общественные обсуждения нужно либо реформировать, либо запретить,
Строительство
В Минске
«Айрон»
В Боровлянах прошло общественное обсуждение нового жилого комплекса в районе улицы 40 лет Победы. Местные жители
Столичные власти
Земля
Самый дорогой участок в 2019 году в Минском районе
Деньги
Прения сторон по делу в отношении предпринимателя Нонны Гришиной
Зарубежная недвижимость
Расположенное на юго-востоке Европы государство Черногория — весьма популярное туристическое направление, в том числе и у жителей стран экс-СССР. Многие рассматривают этот приятнейший уголок планеты и в качестве постоянного места для жизни, побывав здесь раз или два. Ничего удивительного в этом нет — на свете не так уж много мест, где можно найти столько природных красот сразу. Горы, море, леса, озера —
Инвестиции
Из 34 особо значимых инвестиционных объектов 22 уже введены в эксплуатацию. Об этом
Законодательство
Европейский союз
Регионы
Пять лет назад Андрей приобрел однокомнатную квартиру в промышленном районе Гомеля и был уверен, что решил свой квартирный вопрос. Однако злополучная сделка стала лишь точкой отсчета для многочисленных судов, попыток вернуть свои деньги и отстоять право «не оставаться крайним»
Дачи и частные дома
Возле Минска
Результаты прошедшего в начале года аукциона впечатляют: стоимость земельного участка общей площадью 15 соток в Колодищах составила $ 75 тысяч. Это был рекорд. Да и вообще эта территория постоянно пользуется спросом на аукционах. Мы
Коммерческая недвижимость
На что только не пойдешь, чтобы с комфортом провести оставшееся до вылета время. В аэропорту
Не так давно в ТРЦ Galleria Minsk открылся первый в Беларуси H&M, теперь линейку модной одежды расширит и
В Пинске
Комплекс из пяти зданий на ул. Казинца в Минске
В парке «Тиволи» и на ул. Налибокской в Минске
На электронном аукционе за 5,46 миллиона рублей продали здание на улице Октябрьской, 19, в котором арендуют помещения галерея «Ў», одноименный бар и другие заведения. А это значит, что после оформления документов новый собственник вправе распоряжаться объектом по своему усмотрению. То есть как минимум либо сохранить с работающими там сейчас заведениями договоры аренды, либо нет. В связи с этим многие горожане
Риэлтерский бизнес
Реалии белорусского рынка риэлтерских услуг не устраивают, скорее всего, всех профучастников. Одни недовольны тарифами, другие — отношением потребителей, действующим законодательством, третьи — всем сразу. О повышении качества услуг вообще идет нескончаемая дискуссия. Правда, без видимых результатов. Почему постоянно озвучиваемые благие намерения никак не могут воплотиться в не менее благие действия? Часть представителей рынка считает, что пришло время поменять аргументы, которыми пользуются риэлтерские объединения. Председатель Союза компаний по реинжинирингу риэлтерской деятельности и руководитель компании «СмартРиэлт» Татьяна Недерева-Архипец
Жилье и инфраструктура
Купить квартиру в столице, оказывается, можно и по относительно невысокой цене. Конечно, в этом случае придется забыть о благоустроенных домах и чистых подъездах, но иногда попадаются очень даже аккуратные и уютные варианты. Мы сделали
Дизайн и ремонт
В Минске прошел Четвертый общереспубликанский триеннале «Профессиональный интерьер». Представители профессионального жюри из 6 стран выбрали лучшие реализованные проекты белорусских дизайнеров за последние три года. Не обошлось и без скандалов. Подробнее —
В Минске открывается «ОМА», где можно заказывать ремонт «под ключ» —
ЖКХ
С 2020 года изменится система расчета за уборку в подъездах.
Правительство определило порядок проведения мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование тепловой энергии в многоквартирных жилых домах, и предоставления государственной поддержки собственникам квартир, принявшим решение провести тепловую модернизацию в своем доме, сообщает портал коммунальной грамотности. Как будет рассчитываться стоимость, кто может воспользоваться льготой и как будет проходить модернизация —
Редакция Realt.by
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