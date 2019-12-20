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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (16-22 декабря 2019 года)

21.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Цены на вторичном рынке жилья не снижаются уже более двух месяцев. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,2% и составил 1395 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,3% и составила 1294 $/м2. Ослабление рубля в последние недели привело к тому, что разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков превысил 100 $/м2, что произошло впервые с апреля.

Новый год

Снега в Минске пока не видать, а предновогоднее настроение поддерживать надо. Если главные площади и проспекты столицы сияют еще с ноября, то в большинстве жилых комплексов Минска дух рождества ощутим едва ли. Отличились редкие застройщики. Их и поощрим. Мы показывали, как выглядят самые известные новостройки в преддверии Нового года.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (16-22 декабря 2019 года)

Общественные обсуждения

«Испуганный архитектор пытается презентовать проект. Местные жители начинают орать и перебивать его. Презентация тонет в возмущенных выкриках. Все расходятся». Вы прослушали краткий пересказ любого общественного обсуждения, которое проходит в Минске и за его пределами. Возможен ли конструктивный диалог между городскими властями и местными жителями? Почему общественные обсуждения нужно либо реформировать, либо запретить, читайте здесь.

Строительство

В Минске назначили нового главного архитектора. Им стала Ольга Радченко. Теперь ждем изменений в политике комитета по градостроительству. Вдруг даже какие-то проекты будут пересмотрены? Тем более, что очередников из Минска отправят строиться в городах-спутниках и жилья нужно будет меньше.

Посмотрели, как сейчас выглядит стройка ЖК «Минск-Мир». А вот застройщик «НикаПроект» выставил на продажу еще только первые 20 квартир нового ЖК на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского.

«Айрон» внес изменения в проектную декларацию по дому на Дзержинского. "Однушки" подорожали. А «ТАПАС» начал строить новый жилой комплекс «Монтерей» в Лебяжьем.

В Боровлянах прошло общественное обсуждение нового жилого комплекса в районе улицы 40 лет Победы. Местные жители возмутились, почему администрация планирует строить новые дома, но не решает давние вопросы с нехваткой школ и поликлиник, хотя учреждения образования давно заложены в генплане.

Столичные власти планируют потратить 900 миллионов рублей на школы и поликлиники в 2020 году. Кроме того, утверждена Государственная инвестиционная программа на 2020 год, и там тоже заложено финансирование большого количества строек.

Земля

Самый дорогой участок в 2019 году в Минском районе ушел с молотка за 186 тысяч рублей. Но бывает такая ситуация: «Купил участок с аукциона, но денег строиться нет». Что делать, если не подрасчитал силы, читайте тут.

Деньги

Прения сторон по делу в отношении предпринимателя Нонны Гришиной прошли в суде Заводского района 17 декабря. Напомним, предприниматель обвиняется в передаче взятки в крупном размере на тот момент главному архитектору Минска Павлу Лучиновичу. Прокурор попросила приговорить Гришину к двум годам лишения свободы. Обвиняемая вину не признает. Однако суд признал ее виновной в передаче взятки в крупном размере. Приговор суда — два года лишения свободы в колонии общего режима.

Зарубежная недвижимость

Расположенное на юго-востоке Европы государство Черногория — весьма популярное туристическое направление, в том числе и у жителей стран экс-СССР. Многие рассматривают этот приятнейший уголок планеты и в качестве постоянного места для жизни, побывав здесь раз или два. Ничего удивительного в этом нет — на свете не так уж много мест, где можно найти столько природных красот сразу. Горы, море, леса, озера — здесь есть всё. При этом цены на недвижимость в Черногории и бонусы от ее покупки приятно удивляют.

Инвестиции

Из 34 особо значимых инвестиционных объектов 22 уже введены в эксплуатацию. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Румас на совещании у главы государства о реализации наиболее проблемных инвестиционных проектов. Часть из них связана со строительной сферой. И там не все гладко. А президент требует отдачи от каждого рубля.

Законодательство

Европейский союз выделит более 1 млн евро на реализацию второго в Беларуси проекта программы Twinning, который будет направлен на укрепление потенциала управления геопространственными данными. Об этом сообщил председатель Госкомимущества Андрей Гаев.

Регионы

Пять лет назад Андрей приобрел однокомнатную квартиру в промышленном районе Гомеля и был уверен, что решил свой квартирный вопрос. Однако злополучная сделка стала лишь точкой отсчета для многочисленных судов, попыток вернуть свои деньги и отстоять право «не оставаться крайним» в запутанной и крайне неприятной истории.

Дачи и частные дома

Возле Минска продаются два крутых коттеджа, которые можно купить в кредит на 20 лет. А белорус из Витебска в 70 лет начал строить дома по собственной технологии.

Узнали, почему в одной из деревень «Великого камня» дома стоят от $ 69 до $ 160 тысяч.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (16-22 декабря 2019 года)

Результаты прошедшего в начале года аукциона впечатляют: стоимость земельного участка общей площадью 15 соток в Колодищах составила $ 75 тысяч. Это был рекорд. Да и вообще эта территория постоянно пользуется спросом на аукционах. Мы решили съездить в один из самых больших коттеджных поселков Минского района, чтобы узнать у местных жителей, почему эта земля стоит так дорого, с какими трудностями приходится сталкиваться каждый день и почему стало модно жить на полигоне.

Коммерческая недвижимость

На что только не пойдешь, чтобы с комфортом провести оставшееся до вылета время. В аэропорту появилась необычная аэрокапсула, в которой за 10 рублей можно «успокоиться, расслабиться, заняться своими делами».

Не так давно в ТРЦ Galleria Minsk открылся первый в Беларуси H&M, теперь линейку модной одежды расширит и самый большой в стране New Yorker.

В Пинске открылся первый в стране гипермаркет «Евроопт» с ценами на 20% ниже, чем в других магазинах сети.

Комплекс из пяти зданий на ул. Казинца в Минске был продан за $200 тысяч.

В парке «Тиволи» и на ул. Налибокской в Минске появятся новые ФОКи.

На электронном аукционе за 5,46 миллиона рублей продали здание на улице Октябрьской, 19, в котором арендуют помещения галерея «Ў», одноименный бар и другие заведения. А это значит, что после оформления документов новый собственник вправе распоряжаться объектом по своему усмотрению. То есть как минимум либо сохранить с работающими там сейчас заведениями договоры аренды, либо нет. В связи с этим многие горожане заволновались о судьбе кафе и культурных пространств, которые находятся в этом здании.

Риэлтерский бизнес

Реалии белорусского рынка риэлтерских услуг не устраивают, скорее всего, всех профучастников. Одни недовольны тарифами, другие — отношением потребителей, действующим законодательством, третьи — всем сразу. О повышении качества услуг вообще идет нескончаемая дискуссия. Правда, без видимых результатов. Почему постоянно озвучиваемые благие намерения никак не могут воплотиться в не менее благие действия? Часть представителей рынка считает, что пришло время поменять аргументы, которыми пользуются риэлтерские объединения. Председатель Союза компаний по реинжинирингу риэлтерской деятельности и руководитель компании «СмартРиэлт» Татьяна Недерева-Архипец рассказала Realt.by о новых инициативах Союза.

Жилье и инфраструктура

Купить квартиру в столице, оказывается, можно и по относительно невысокой цене. Конечно, в этом случае придется забыть о благоустроенных домах и чистых подъездах, но иногда попадаются очень даже аккуратные и уютные варианты. Мы сделали подборку квартир в Минске стоимостью до $ 40 тысяч. Иногда, кстати, такие дешевые и убитые квартиры можно купить, чтобы потом продать дороже, но с ремонтом. У нас как раз есть интервью с минчанином, который скупает «бабушатники» и зарабатывает на их перепродаже.

Дизайн и ремонт

В Минске прошел Четвертый общереспубликанский триеннале «Профессиональный интерьер». Представители профессионального жюри из 6 стран выбрали лучшие реализованные проекты белорусских дизайнеров за последние три года. Не обошлось и без скандалов. Подробнее — в нашем материале.

В Минске открывается «ОМА», где можно заказывать ремонт «под ключ» — ФОТОРЕПОРТАЖ.

ЖКХ

С 2020 года изменится система расчета за уборку в подъездах. Будут ли убирать чаще?

Правительство определило порядок проведения мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование тепловой энергии в многоквартирных жилых домах, и предоставления государственной поддержки собственникам квартир, принявшим решение провести тепловую модернизацию в своем доме, сообщает портал коммунальной грамотности. Как будет рассчитываться стоимость, кто может воспользоваться льготой и как будет проходить модернизация — в материале.

Редакция Realt.by

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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