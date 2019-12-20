Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (16-22 декабря 2019 года)

Общественные обсуждения

«Испуганный архитектор пытается презентовать проект. Местные жители начинают орать и перебивать его. Презентация тонет в возмущенных выкриках. Все расходятся». Вы прослушали краткий пересказ любого общественного обсуждения, которое проходит в Минске и за его пределами. Возможен ли конструктивный диалог между городскими властями и местными жителями? Почему общественные обсуждения нужно либо реформировать, либо запретить, читайте здесь.

Строительство

В Минске назначили нового главного архитектора. Им стала Ольга Радченко. Теперь ждем изменений в политике комитета по градостроительству. Вдруг даже какие-то проекты будут пересмотрены? Тем более, что очередников из Минска отправят строиться в городах-спутниках и жилья нужно будет меньше.

Посмотрели , как сейчас выглядит стройка ЖК «Минск-Мир». А вот застройщик «НикаПроект» выставил на продажу еще только первые 20 квартир нового ЖК на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского.

«Айрон» внес изменения в проектную декларацию по дому на Дзержинского. "Однушки" подорожали. А «ТАПАС» начал строить новый жилой комплекс «Монтерей» в Лебяжьем.

В Боровлянах прошло общественное обсуждение нового жилого комплекса в районе улицы 40 лет Победы. Местные жители возмутились , почему администрация планирует строить новые дома, но не решает давние вопросы с нехваткой школ и поликлиник, хотя учреждения образования давно заложены в генплане.

Столичные власти планируют потратить 900 миллионов рублей на школы и поликлиники в 2020 году. Кроме того, утверждена Государственная инвестиционная программа на 2020 год, и там тоже заложено финансирование большого количества строек.

Земля

Самый дорогой участок в 2019 году в Минском районе ушел с молотка за 186 тысяч рублей. Но бывает такая ситуация: «Купил участок с аукциона, но денег строиться нет». Что делать, если не подрасчитал силы, читайте тут .

Деньги

Прения сторон по делу в отношении предпринимателя Нонны Гришиной прошли в суде Заводского района 17 декабря. Напомним, предприниматель обвиняется в передаче взятки в крупном размере на тот момент главному архитектору Минска Павлу Лучиновичу. Прокурор попросила приговорить Гришину к двум годам лишения свободы. Обвиняемая вину не признает. Однако суд признал ее виновной в передаче взятки в крупном размере. Приговор суда — два года лишения свободы в колонии общего режима.

Зарубежная недвижимость

Расположенное на юго-востоке Европы государство Черногория — весьма популярное туристическое направление, в том числе и у жителей стран экс-СССР. Многие рассматривают этот приятнейший уголок планеты и в качестве постоянного места для жизни, побывав здесь раз или два. Ничего удивительного в этом нет — на свете не так уж много мест, где можно найти столько природных красот сразу. Горы, море, леса, озера — здесь есть всё . При этом цены на недвижимость в Черногории и бонусы от ее покупки приятно удивляют.

Инвестиции

Из 34 особо значимых инвестиционных объектов 22 уже введены в эксплуатацию. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Румас на совещании у главы государства о реализации наиболее проблемных инвестиционных проектов. Часть из них связана со строительной сферой. И там не все гладко. А президент требует отдачи от каждого рубля.

Законодательство

Европейский союз выделит более 1 млн евро на реализацию второго в Беларуси проекта программы Twinning, который будет направлен на укрепление потенциала управления геопространственными данными. Об этом сообщил председатель Госкомимущества Андрей Гаев.

Регионы

Пять лет назад Андрей приобрел однокомнатную квартиру в промышленном районе Гомеля и был уверен, что решил свой квартирный вопрос. Однако злополучная сделка стала лишь точкой отсчета для многочисленных судов, попыток вернуть свои деньги и отстоять право «не оставаться крайним» в запутанной и крайне неприятной истории .

Дачи и частные дома

Возле Минска продаются два крутых коттеджа, которые можно купить в кредит на 20 лет. А белорус из Витебска в 70 лет начал строить дома по собственной технологии.