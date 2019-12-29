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Lone Star приобретает бизнес BASF по производству строительной химии

30.12.2019 11:14 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

21 декабря BASF и аффилированное предприятие Lone Star, частная инвестиционная компания, подписали договор купли-продажи бизнеса BASF по производству строительной химии. Цена покупки с учетом свободных денежных средств и без учета заёмных средств составляет 3,17 миллиарда евро. Завершение сделки ожидается в третьем квартале 2020 года при условии одобрения соответствующими антимонопольными органами. Мы ставили перед собой цель найти новый дом для нашего бизнеса по производству строительной химии, где он сможет в полной мере раскрыть свой потенциал, сообщила Саори Дюбург, член Совета исполнительных директоров BASF SE, отвечающая за направление Строительная химия. Под эгидой Lone Star команда направления строительной химии сможет концентрировать внимание на траектории роста благодаря направленному профессиональному подходу.

Бизнес концерна BASF по производству строительной химии прекрасно вписывается в наше портфолио, дополняя наши инвестиции в сектор строительных материалов, комментирует Дональд Квинтин, президент европейского региона Lone Star. Мы высоко ценим признанный опыт и глубокие знания экспертов BASF в области строительной химии, подтвержденные длинным перечнем созданной инновационной продукции.

А также широким спектром текущих исследований и разработок. Мы будем рады совместно развивать данный бизнес. Направление строительной химии BASF насчитывает более 7 тысяч сотрудников, управляет производственными площадками и офисами продаж более чем в 60 странах мира и показало продажи около 2,5 миллиарда евро по итогам 2018 года.

Подписание соглашения оказывает немедленное воздействие на отчетность группы BASF и имеет обратную силу. С 1 января 2019 года продажи и выручка направления Строительная химия не учитываются группой BASF в продажах, а также EBITDA и EBIT до вычета специальных статей.

Финансовые показатели прошлого года пересмотрены соответствующим образом. Обновленные результаты BASF за 2018 год таковы. Продажи 60,2 миллиарда евро, EBITDA 8,97 миллиарда евро, EBIT до вычета специальных статей 6,281 миллиарда евро. До завершения сделки выручка будет отражаться в прибыли группы BASF после уплаты налогов как специальная статья Прибыль после уплаты налогов от прекращенной деятельности.

www.master-builders-solutions.basf.com
 
 
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21 декабря BASF и аффилированное предприятие Lone Star, частная инвестиционная компания, подписали договор купли-продажи бизнеса BASF по производству строительной химии....
 
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