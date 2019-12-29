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Прокурор просит приговорить бывшего директора «Милкавиты» к пяти годам колонии за взятки

30.12.2019 11:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В суде Железнодорожного района Гомеля идет суд по делу экс-руководителя «Милкавиты» Сергея Бобарико. Его обвиняют во взятке — получении от коммерсанта 7500 долларов «за благоприятное решение вопроса». Сегодня гособвинитель попросил приговорить экс-руководителя, а также того, кто давал ему взятки, к лишению свободы.

Прокурор считает, что вина Бобарико полностью доказана, и просит приговорить экс-директора к пяти годам колонии усиленного режима. Второго обвиняемого — взяткодателя Мельникова — гособвинитель просит приговорить к лишению свободы на 3 года 6 месяцев в колонии усиленного режима.

В качестве смягчающих вину обстоятельств прокурор просит суд учесть, что обвиняемые чистосердечно раскаялись и активно способствовали выявлению преступления, а также что у каждого из них на иждивении есть малолетние дети.

Адвокаты обвиняемых настаивают на более мягком наказании, не связанном с лишением их подзащитных свободы.

И Бобарико, и Мельников находится под подпиской о невыезде. На прошлых судебных заседаниях бывший руководитель вину признал полностью, раскаялся и уверял, что «больше такое не повторится».

Второй обвиняемый Мельников — представитель коммерческой структуры, от которой генеральный директор получил взятку частями: первый раз — 2200 долларов, второй — 5300. Его партнер Завадский в этом процессе — свидетель. Коммерсанты представляли две структуры — «КормЖивСервис» и «СтандартАгро», которые поставляли сельхозпредприятиям ветеринарные препараты. Те же не могли вовремя рассчитаться. Тогда предприниматели обращались за «помощью» к руководителям крупных предприятий.

Сергей Бобарико на судебном допросе отметил, что был в приятельских отношениях с представителями коммерческой структуры — Мельниковым и Завадским. Они попросили его посодействовать в погашении задолженности от сельскохозяйственных предприятий. В хозяйствах свои счета часто описаны или арестованы, поэтому они работают через счета «Милкавиты», которой сдают молоко. Бывший глава обещал помочь.

Сельхозпредприятия, коммерсанты и «Милкавита» заключали трехсторонние договоры перевода долга, и «КормЖивСервис» получал деньги за поставленные ветеринарные препараты.

 
Теги: Гомель
 
 
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В суде Железнодорожного района Гомеля закончено судебное следствие по делу экс-руководителя ОАО ОАО «Милкавита» Сергея Бобарыко. Его обвиняют во взятке -...
 
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