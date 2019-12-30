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Утверждены новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2020 год

31.12.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Утверждены новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2020 год
Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 декабря подписал указ №490 «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2020 год». Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

Жилищно-коммунальные платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг повысятся в пределах пяти долларов.

Тарифы будут повышаться в два этапа. С 1 января (суммарно на $3,5) поднимутся тарифы на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капитальному ремонту, обращению с твердыми коммунальными отходами, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию.

С 1 июня, после завершения отопительного сезона, увеличится тариф на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горяечого водоснабжения (на $1,5).

Тарифы на техническое обслуживание жилых домов и запорно-переговорных устройств сохраняются на уровне 2019 года.

В условиях роста жилищно-коммунальных платежей государство продолжит поддерживать население через предоставление безналичных жилищных субсидий. Они полагаются гражданам и семьям при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% в сельской местности.

За январь-октябрь 2019 года безналичные жилищные субсидии получили 21,6 тыс. семей на сумму более Br1,1 млн.

 
 
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> Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 декабря подписал указ №490 «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2020 год». Об этом...
 
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