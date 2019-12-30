Ожидания-2020. Чего белорусы опасаются больше, чем «российских» рисков?

Источник материала: Tut.by

В телеграм-канале Кастрычніцкага эканамічнага форуму в последние недели года реализовали интерактивный проект «Риски-2020»: эксперты перечисля ли и раскрывали возможные риски , а читатели оценивали их вероятность. Кто оказался в лидерах?

— Такие «артефакты» как интегрированный в мировую экономику ПВТ, независимый Национальный банк и прорыночное правительство уже стали привычными для бизнеса и населения поводами для доверия государству, — отмечает директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик. - Попытка ослабления подобных институтов или «смены курса» может как минимум нанести серьезный удар по среднесрочным инвестиционным планам бизнеса, миграционным установкам квалифицированных работников и озабоченности кредиторов.

Он также отмечает, что внешние риски разнообразны и не ограничиваются позицией российской стороны по «белорусскому вопросу». Например, активная политика Польши по привлечению трудовых мигрантов из Беларуси и Украины уже меняет трудовые и образовательные стратегии белорусов.

- Учитывая, насколько важным элементом белорусского социального контракта является «выход», то есть возможность искать источники заработка за пределами «опеки» государства, на такого рода риски нельзя реагировать ограничениями — это лишь приведет к росту социальной напряженности, как в начале 2017 года из-за принятия «декрета о тунеядцах», - предупреждает эксперт.

Рейтинг рисков

9 место: Раскулачивание ПВТ

Попытки пересмотра декрета № 8 (отмена льгот, введение новых налогов/сборов, переход на обычный правовой режим и т.п.) и активное публичное обсуждение такой необходимости с участием официальных лиц.

И снова победа! Возможно, усилиями резидентов ПВТ, но риск «Раскулачивание ПВТ» оказался самым маловероятным из всех: средневзвешенная вероятность наступления — 22,6%. Мы тоже верим в незыблемость ПВТ — если и он падет, то в чем тогда можно вообще быть уверенным?



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

8 место: Протесты по Гегелю

Повышение цен на топливо до психологической отметки и сокращение зарплаты бюджетников после введения новой схемы начисления зарплат вызовут стихийные социальные протесты и значительное снижение лояльности населения к властям по аналогии с началом 2017 г.

В протестный потенциал белорусов подписчики канала Кастрычніцкага эканамічнага форуму не верят: фраза «а можа, так і трэба» давно стала едва ли ни главным национальным мемом. Покопавшись в мифологии, можно найти легенды, когда земля не выдерживала издевательств над людьми раньше, чем сами люди, и на месте княжеского дворца вдруг оказывалось глубокое озеро. Но законы диалектики еще никто не отменял: история знала далеко не только «памяркоўных» белорусов. Вероятность риска - всего 25,8%, но принципу «с людьми надо по-людски» изменять не стоит.

7 место: I’ll be back

«Обстоятельства» вынудят Нацбанк пойти на существенное смягчение денежной политики, что выльется в рост спроса на валюту при снижении ее предложения, обесценение рубля, инфляцию и падение реальных доходов населения, особенно малообеспеченного.

Вероятность этого риска подписчики оценили повыше (36,8%), но он далеко не в лидерах, и это радует: Нацбанку лучше оставаться не менее незыблемым, чем ПВТ. Название риска отсылает нас к фильму «Терминатор», но там проблема прилетела из будущего, а у нас она может вернуться из прошлого. Сайт prokopovi.ch — это круто, но как музейный экспонат. Нам низкую инфляцию и монеты, пожалуйста.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

6 место: Отставка правительства

Социально-экономическая политика в текущих условиях окончательно становится «ситуативной», что ведет к нарастанию проблем в экономике и заканчивается отставкой правительства.

«А этих-то за что?» — удивились подписчики, оценив вероятность реализации риска в 39,6%. ВВП не вырос на 4%? Так это было ясно еще в декабре 2018-го, когда принимали прогноз. Упали в рейтинге Doing Business? А давайте посчитаем, сколько кругов ада согласований в разнообразных госорганах должен пройти любой законодательный акт, прежде чем его примут, в каком виде и примут ли вообще. Все-таки нынешнее правительство пользуется хорошей репутацией у бизнеса, и, если ему не связывать руки, перестроив систему «сдержек и противовесов», нынешняя команда может оказаться очень эффективной.

5 место: Газ до весны

Беларусь и Россия до Нового года не договорятся о цене газа и условиях его поставок.

Вероятность риска - 51,8%. Почти «50 на 50» — «встречу или не встречу». Ай, если что — будем с Украиной на нефть меняться или мазутом ТЭЦ топить. Ну, или «вторая газовая» начнется, или это уже третья? В общем, скоро узнаем.

4 место: Их безвиз

После введения Польшей режима наибольшего благоприятствования для квалифицированных специалистов из Беларуси трудовая миграция приобретет массовый характер, ускорив проявление ее негативных эффектов.

Еще один внешний риск, тоже умеренная вероятность — 53%. Строго говоря, этот риск уже с нами: Польша отменяет подоходный налог для молодых, ударными темпами выдает белорусам карту поляка, упрощает условия найма врачей… Российские вузы через онлайн-олимпиады «пылесосят» лучших абитуриентов из наших восточных областей, мэр Смоленска собирает руководителей всех ключевых ведомств, чтобы обеспечить белорусским бизнесменам условия для перевода их бизнеса… Пока мы еще держимся, но ситуация в наименее привлекательных регионах может «сломаться» в любой момент.



Фото: Радио "Польша"

3 место: Нуждающиеся госпредприятия

Минфин увеличит субсидии госпредприятиям, профинансировав их за счет накопленной «подушки безопасности», что приведет к росту импорта, обесценению рубля, ухудшению относительных показателей госдолга и закончится как минимум ухудшением прогноза по суверенным рейтингам Беларуси.

Этот риск был сформулирован уже после заявлений главы государства и премьер-министра по поводу поддержки госпредприятий. К заявлениям о том, что неэффективные госкомпании не получат ни копейки, руководство таких компаний и подписчики канала Кастрычніцкага эканамічнага форуму уже привыкли, поэтому оценивают вероятность смягчения фискальной политики существенно выше, чем монетарной — 54%. «Ну вы же понимаете» — еще один национальный мем. Конечно, понимаем — если это не Камволь, Брестский ковровый и иже с ними. Наверняка есть с десяток тех, кому господдержку дал бы даже МВФ. Тяжелая тема…

2 место: По заветам Данкверта

Россия начнет активнее «защищать» свой рынок от белорусских товаров (прежде всего продуктов питания) при помощи нетарифных барьеров, самым популярным из которых являются санкции Россельхознадзора.

Риск навеян нынешними взаимоотношениями между странами: пожалуй, более напряженными они не были никогда. Итоговая средняя вероятность — 56,8%. Сложно сказать, на что надеются те, кто оценивает этот риск как маловероятный, но хочется заразится их оптимизмом. 2020-й не будет простым годом, а если общий котел сложностей вмешать еще спад производства в пищевой промышленности, то… Похоже, оптимизм не дает закончить предложение: на наш внутренний рынок придет много вкусных и дешевых (как белорусский сахар в России) продуктов питания, наедимся!

1 место: Дорога в никуда

«Дорожная карта» со Всемирным банком не будет подписана, переговоры по ней сойдут на нет, «обнулив» ожидания реформ и усилив скептицизм основных игроков по поводу устойчивости экономики к шокам.

Наверное, любой риск с таким названием претендовал бы на первое место в рейтинге. Средняя вероятность 60,4%. Вообще, у нас нельзя называть документ «дорожной картой» — такое название обрекает его на вечный процесс без результата. Нет, конечно, в некоторых случаях это даже хорошо, но пресловутые «структурные реформы» нужны экономике как никогда, поэтому давайте переименуем дорожную карту в «комплексный план действий», подпишем — и вперед, назло пессимистам.