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Reuters: Россия может остановить экспорт нефти в Беларусь 1 января из-за отсутствия условий поставок

31.12.2019 14:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россия может приостановить прокачку нефти в Беларусь с 1 января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли.


Фото: Reuters

Москва и Минск не могут договориться по поводу цены на нефть, тарифа на транзит через территорию Беларуси, а также о компенсации за ухудшение экономики белорусских НПЗ после проведения налогового маневра в РФ, сообщает агентство.

На решение этих вопросов у стран осталось меньше суток. В противном случае 1 января России придется приостановить поставки нефти в направлении Беларуси.

«Полный объем поставок по графику уже точно не выйдет, а поставят ли в январе хоть что-то — зависит от переговоров», — сказал один из источников в отрасли.

В «Транснефти» и Минэнерго не смогли оперативно ответить на запрос Рейтер. Оператор белорусских НПЗ «Белнефтехим» отказался от комментариев.

График экспорта и транзита нефти из РФ предполагает поставку 5,84 миллиона тонн сырья на белорусские НПЗ в январе-марте 2020 год по сравнению с 4,48 миллиона тонн в октябре-декабре 2019.

Лукашенко и Путин 30 и 31 декабря проведи телефонные переговоры по данному вопросу. Однако о том, что договоренности достигнуты, пресс-службы глав государств не сообщают.

«В случае если до 1 января данные вопросы решить не успеют, согласно договоренностям глав государств, члены правительств выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в Беларусь, до конечного принятия решений президентами. Которые, в свою очередь, при необходимости встретятся для обсуждения и принятия данных решений после рождественских праздников в середине января», — информировала накануне пресс-служба белорусского президента.

О сегодняшних телефонных переговорах информации еще меньше.

Как пишет Reuters, белорусские НПЗ с конца минувшей недели готовятся к последствиям затянувшихся переговоров: предприятия начали снижать загрузку и делать запасы сырья.

Впрочем, в Кремле призывают «не преувеличивать риски». По словам Пескова, хотя «пока договоренностей достигнуть не удалось», не стоит обсуждать «апокалиптические сценарии», диалог будет продолжен.

 
Теги: Минск
 
 
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Впрочем, в Кремле призывают «не преувеличивать риски». По словам Пескова, хотя «пока договоренностей достигнуть не удалось», не стоит обсуждать «апокалиптические...
 
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