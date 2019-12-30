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Reuters: Россия может остановить экспорт нефти в Беларусь 1 января из-за отсутствия условий поставок
31.12.2019 14:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россия может приостановить прокачку нефти в Беларусь с 1 января. Об этом
Москва и Минск не могут договориться по поводу цены на нефть, тарифа на транзит через территорию Беларуси, а также о компенсации за ухудшение экономики белорусских НПЗ после проведения налогового маневра в РФ, сообщает агентство.
На решение этих вопросов у стран осталось меньше суток. В противном случае 1 января России придется приостановить поставки нефти в направлении Беларуси.
«Полный объем поставок по графику уже точно не выйдет, а поставят ли в январе хоть что-то — зависит от переговоров», — сказал один из источников в отрасли.
В «Транснефти» и Минэнерго не смогли оперативно ответить на запрос Рейтер. Оператор белорусских НПЗ «Белнефтехим» отказался от комментариев.
График экспорта и транзита нефти из РФ предполагает поставку 5,84 миллиона тонн сырья на белорусские НПЗ в январе-марте 2020 год по сравнению с 4,48 миллиона тонн в октябре-декабре 2019.
Лукашенко и Путин 30 и 31 декабря проведи телефонные переговоры по данному вопросу. Однако о том, что договоренности достигнуты, пресс-службы глав государств не сообщают.
«В случае если до 1 января данные вопросы решить не успеют, согласно договоренностям глав государств, члены правительств выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в Беларусь, до конечного принятия решений президентами. Которые, в свою очередь, при необходимости встретятся для обсуждения и принятия данных решений после рождественских праздников в середине января», —
О сегодняшних телефонных переговорах
Как пишет Reuters, белорусские НПЗ с конца минувшей недели готовятся к последствиям затянувшихся переговоров: предприятия начали снижать загрузку и делать запасы сырья.
Впрочем, в Кремле
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Reuters: Россия может остановить экспорт нефти в Беларусь 1 января из-за отсутствия условий поставок
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