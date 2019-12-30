Единовременную выплату к 75-летию Великой Победы в Беларуси получат около 20 тыс. человек

Источник материала: Единство

«На выплату единовременной материальной помощи в республиканском бюджете предусмотрено Br18 млн», – добавили в Минтруда и соцзащиты.

Так, в Беларуси, а именно в Минске, проживают два Героя Советского Союза – Василий Мичурин и Иван Кустов. Они получат по Br2,5 тыс.

По Br1,7 тыс. будет выплачено инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий по защите Отечества до 3 сентября 1945 года, а также тем, кто участвовал в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах.

По Br900 составит матпомощь ветеранам войны, награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; работавшим на объектах противовоздушной обороны, в том числе местной, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; трудившимся на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда во время блокады с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года и награжденных медалью «За оборону Ленинграда», награжденных медалью «Жителю блокадного Ленинграда».

По данным на 1 октября этого года, получателей перечисленных выше категорий будет примерно 5,5 тыс. человек.

По Br700 предполагается выплатить гражданам, пострадавшим от последствий войны. Это члены семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы войны (супруги, не вступившие в новый брак; дети-инвалиды с детства (в том числе усыновленные, удочеренные); другие иждивенцы, которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством. Также это бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, которым установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством; инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий.

«При наличии права на оказание единовременной материальной помощи по нескольким основаниям помощь будет оказана по основанию, предусматривающему наибольшую выплату. Выплата будет проводиться по месту пенсионирования указанных категорий граждан с 1 апреля до 1 мая 2020 года в порядке, установленном для выплаты пенсий», – заключили в Минтруда и соцзащиты.