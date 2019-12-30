ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Республиканская акция «Наш животновод» проходит в сельхозпредприятиях Ивьевщины

31.12.2019 — Новости Экономики | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

31 декабря в рамках мероприятия награды получили лучшие работники животноводческой отрасли. Передовиков чествовали первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Виталий Станиславович Милюнец, председатель районного комитета профсоюза работников АПК Инесса Михайловна Кулешо, руководство и профсоюзные организации сельхозпредприятий.

Республиканская акция «Наш животновод» проходит в сельхозпредприятиях Ивьевщины

Республиканская акция «Наш животновод» проходит в сельхозпредприятиях Ивьевщины

Республиканская акция «Наш животновод» проходит в сельхозпредприятиях Ивьевщины

Ценными подарками от имени управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, райкома профсоюза работников АПК отмечен труд операторов машинного доения Янины Ивановны Яцкевич (МТФ «Центральная» КСУП «Юратишки»), Ольги Александровны Мингинович (МТФ «Сурвилишки» КСУП «Трабы»).

О Янине Ивановне Яцкевич из МТФ «Центральная» КСУП «Юратишки») неоднократно писала наша газета.

Каждый из награжденных животноводов много лет и добросовестно трудится в отрасли, ответственно выполняет возложенные обязанности. Лучшие операторы машинного доения один год держат высокую планку по надоям в районном соревновании. Оператор машинного доения Ольга Александровна Мингинович двадцать лет работает в животноводстве, последние десять лет - на молочно-товарной ферме «Сурвилишки» КСУП «Трабы». Здесь же на ферме трудится ее супруг Виктор Александрович Савицкий. Добросовестно трудятся на ферме операторы  машинного доения Оксана Васильевна Щикно, Янина Эдуардовна Карней, обслуживающие более двухсот коров дойного стада.

П. ВЛАДИН.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31 декабря в рамках мероприятия награды получили лучшие работники животноводческой отрасли. Передовиков чествовали первый заместитель председателя –...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко после разговора с Путиным потребовал начинать поставку «альтернативной» нефти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
31.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика