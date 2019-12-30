Республиканская акция «Наш животновод» проходит в сельхозпредприятиях Ивьевщины

Источник материала: Ивьевский край

31 декабря в рамках мероприятия награды получили лучшие работники животноводческой отрасли. Передовиков чествовали первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Виталий Станиславович Милюнец, председатель районного комитета профсоюза работников АПК Инесса Михайловна Кулешо, руководство и профсоюзные организации сельхозпредприятий.













Ценными подарками от имени управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, райкома профсоюза работников АПК отмечен труд операторов машинного доения Янины Ивановны Яцкевич (МТФ «Центральная» КСУП «Юратишки»), Ольги Александровны Мингинович (МТФ «Сурвилишки» КСУП «Трабы»).

О Янине Ивановне Яцкевич из МТФ «Центральная» КСУП «Юратишки») неоднократно писала наша газета.

Каждый из награжденных животноводов много лет и добросовестно трудится в отрасли, ответственно выполняет возложенные обязанности. Лучшие операторы машинного доения один год держат высокую планку по надоям в районном соревновании. Оператор машинного доения Ольга Александровна Мингинович двадцать лет работает в животноводстве, последние десять лет - на молочно-товарной ферме «Сурвилишки» КСУП «Трабы». Здесь же на ферме трудится ее супруг Виктор Александрович Савицкий. Добросовестно трудятся на ферме операторы машинного доения Оксана Васильевна Щикно, Янина Эдуардовна Карней, обслуживающие более двухсот коров дойного стада.

П. ВЛАДИН.

Фото автора.