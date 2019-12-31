Беларусь и Россия подписали соглашение о ценах на газ

О подписании соглашения о ценах на газ стало известно за два часа до Нового года, об этом сообщило агентство БЕЛТА .

Переговоры проходили в Москве с участием посла Беларуси в Москве Владимира Семашко, белорусского министра энергетики Виктора Каранкевича, главы «Газпрома» Алексея Миллера и его заместителя Елены Бурмистровой.

По результатам встречи, цена на газ на январь-февраль 2020-го остается такой же, как в 2019 году: 127 долларов за 1 тысячу кубометров.

Стороны также дополнили контракты поставки газа и его транспортировку через территорию Беларуси. Эти изменения продлевают прежние условия поставок до 2021 года.

В протоколе, подписанном Семашко и Миллером, зафиксировано, что что «контрактные объёмы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года».

Напомним, в последний месяц 2019 года Беларусь и Россия согласовали дорожные карты по углубленной интеграции – все, кроме трех самых важных: о поставках нефти, газа и налогового законодательства.

7 декабря на переговорах в Сочи Беларусь и РФ согласовали интеграционные дорожные карты по электроэнергетике, таможенной деятельности. Они приняли ряд значительных решений в вопросах цены на нефть, налогового маневра, продовольственных поставок и других. Об этом заявил журналистам посол Беларуси в России Владимир Семашко, комментируя результаты прошедших 7 декабря встречах президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина, а также премьер-министров Сергея Румаса и Дмитрия Медведева.

20-21 декабря белорусский президент находился с рабочим визитом в России, в Санкт-Петербурге в пятницу состоялись переговоры глав государств.