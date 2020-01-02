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«Цена на российскую нефть составляет 83% от мировой». Беларусь и Россия ищут нефтяной консенсунс

03.01.2020 21:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь продолжает переговоры с российскими нефтяными компаниями по заключению контрактов на поставку нефти для отечественных НПЗ. Однако в настоящее время контракты не подписаны. Информация об этом размещена вечером 3 января на сайте госконцерна «Белнефтехим».


Фото: belneftekhim.by

Напомним, с 1 января прекратились поставки нефти из России на заводы в Мозыре и Новополоцке.

В Белнефтехиме констатировали, что «сложившаяся ситуация — не лучший этап в экономическом сотрудничестве с российскими партнерами». Так, с учетом реализации очередного этапа налогового маневра в РФ цена на «дешевую беспошлинную российскую нефть» на сегодня составляет 83% от мировой. C учетом компенсации, которую Россия предоставляет своим нефтеперерабатывающим заводам, это негативно отражается на диспаритете цен на внутренних рынках России и Беларуси, говорится в сообщении.

В концерне отметили, в настоящее время белорусские НПЗ работают в штатном режиме. Принятые меры по оптимизации загрузки производственных мощностей позволили увеличить накопление ресурсов нефти для ее последующей переработки. Имеющиеся в наличии запасы топлива, а также режим работы отечественных НПЗ позволяют в полном объеме обеспечить потребности внутреннего рынка во всех видах моторного топлива и других нефтепродуктов, заверили в Белнефтехиме.

Ранее сообщалось, что Беларусь с 1 января 2020 года временно приостановила экспорт нефтепродуктов и нефти ради удовлетворения потребностей внутреннего рынка. При этом в Белнефтехиме подчеркнули, что выполнят все обязательства перед иностранными контрагентами.

Нефтеперерабатывающие заводы снизили загрузку мощностей до 30% и продолжают работу на накопленных в декабре запасах сырья. По информации TUT.BY, запасов должно хватить на 2−3 недели. В настоящее время белорусские нефтяники проводят переговоры с российскими компаниями на предмет возобновления поставок нефти. Кроме того, ведется работа по поставкам нефти из альтернативных источников.

Как стала известно «Интерфаксу», Беларусь предложила России реализовать вариант разовой поставки нефти из ресурсов независимых поставщиков с целью увеличения запасов сырья на НПЗ на время проведения переговоров. «Этот вариант оперативно прорабатывается, рассчитываем на финализацию договоренностей по нему в ближайшее время», — сказал источник агентства.

По его словам, российские нефтяные компании предлагали сохранить условия поставок на уровне 2019 года. Беларусь с этим не согласилась, потребовав компенсацию за налоговый маневр, который привел к повышению стоимости беспошлинной российской нефти для Беларуси. В качестве одного из вариантов предлагалось не платить премию российским компаниям за долгосрочность контактов. Но переговоры накануне Нового года не увенчались успехом.

Стоит отметить, что транзит российской нефти через Беларусь в Европу осуществляется без сбоев.

Россия запустила налоговый маневр в нефтяной сфере в 2015 году. Сейчас реализуется его заключительная стадия. Предполагается, что в 2019−2024 годах вывозная пошлина на нефть в России, которую не уплачивает Беларусь при импорте углеводородного сырья, снизится с 30 до 0%. Одновременно с этим будет повышаться налог на добычу полезных ископаемых, что может привести к увеличению входящей стоимости нефти для Беларуси до фактически мирового уровня. Беларусь оценивает выпадающие доходы за время проведение налогового маневра в 10 млрд долларов. Беларусь хотела компенсацию за налоговый маневр. Но Москва сказала, что на это можно рассчитывать после унификации налогового законодательства двух стран.

 
 
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Беларусь продолжает переговоры с российскими нефтяными компаниями по заключению контрактов на поставку нефти для отечественных НПЗ. Однако в настоящее время...
 
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