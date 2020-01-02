«Цена на российскую нефть составляет 83% от мировой». Беларусь и Россия ищут нефтяной консенсунс

Источник материала: Tut.by

Беларусь продолжает переговоры с российскими нефтяными компаниями по заключению контрактов на поставку нефти для отечественных НПЗ. Однако в настоящее время контракты не подписаны. Информация об этом размещена вечером 3 января на сайте госконцерна «Белнефтехим».



Фото: belneftekhim.by

Напомним, с 1 января прекратились поставки нефти из России на заводы в Мозыре и Новополоцке.

В Белнефтехиме констатировали, что «сложившаяся ситуация — не лучший этап в экономическом сотрудничестве с российскими партнерами». Так, с учетом реализации очередного этапа налогового маневра в РФ цена на «дешевую беспошлинную российскую нефть» на сегодня составляет 83% от мировой. C учетом компенсации, которую Россия предоставляет своим нефтеперерабатывающим заводам, это негативно отражается на диспаритете цен на внутренних рынках России и Беларуси, говорится в сообщении.

В концерне отметили, в настоящее время белорусские НПЗ работают в штатном режиме. Принятые меры по оптимизации загрузки производственных мощностей позволили увеличить накопление ресурсов нефти для ее последующей переработки. Имеющиеся в наличии запасы топлива, а также режим работы отечественных НПЗ позволяют в полном объеме обеспечить потребности внутреннего рынка во всех видах моторного топлива и других нефтепродуктов, заверили в Белнефтехиме.

Ранее сообщалось, что Беларусь с 1 января 2020 года временно приостановила экспорт нефтепродуктов и нефти ради удовлетворения потребностей внутреннего рынка. При этом в Белнефтехиме подчеркнули, что выполнят все обязательства перед иностранными контрагентами.

Нефтеперерабатывающие заводы снизили загрузку мощностей до 30% и продолжают работу на накопленных в декабре запасах сырья. По информации TUT.BY, запасов должно хватить на 2−3 недели. В настоящее время белорусские нефтяники проводят переговоры с российскими компаниями на предмет возобновления поставок нефти. Кроме того, ведется работа по поставкам нефти из альтернативных источников.

Как стала известно « Интерфаксу », Беларусь предложила России реализовать вариант разовой поставки нефти из ресурсов независимых поставщиков с целью увеличения запасов сырья на НПЗ на время проведения переговоров. «Этот вариант оперативно прорабатывается, рассчитываем на финализацию договоренностей по нему в ближайшее время», — сказал источник агентства.

По его словам, российские нефтяные компании предлагали сохранить условия поставок на уровне 2019 года. Беларусь с этим не согласилась, потребовав компенсацию за налоговый маневр, который привел к повышению стоимости беспошлинной российской нефти для Беларуси. В качестве одного из вариантов п редлагалось не платить премию российским компаниям за долгосрочность контактов. Но переговоры накануне Нового года не увенчались успехом.

Стоит отметить, что транзит российской нефти через Беларусь в Европу осуществляется без сбоев .

Россия запустила налоговый маневр в нефтяной сфере в 2015 году. Сейчас реализуется его заключительная стадия. Предполагается, что в 2019−2024 годах вывозная пошлина на нефть в России, которую не уплачивает Беларусь при импорте углеводородного сырья, снизится с 30 до 0%. Одновременно с этим будет повышаться налог на добычу полезных ископаемых, что может привести к увеличению входящей стоимости нефти для Беларуси до фактически мирового уровня. Беларусь оценивает выпадающие доходы за время проведение налогового маневра в 10 млрд долларов. Беларусь хотела компенсацию за налоговый маневр. Но Москва сказала, что на это можно рассчитывать после унификации налогового законодательства двух стран.