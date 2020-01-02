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«Цена на российскую нефть составляет 83% от мировой». Беларусь и Россия ищут нефтяной консенсунс
03.01.2020 21:06 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь продолжает переговоры с российскими нефтяными компаниями по заключению контрактов на поставку нефти для отечественных НПЗ. Однако в настоящее время контракты не подписаны. Информация об этом размещена вечером 3 января на
Напомним, с 1 января
В Белнефтехиме констатировали, что «сложившаяся ситуация — не лучший этап в экономическом сотрудничестве с российскими партнерами». Так, с учетом реализации очередного этапа налогового маневра в РФ цена на «дешевую беспошлинную российскую нефть» на сегодня составляет 83% от мировой. C учетом компенсации, которую Россия предоставляет своим нефтеперерабатывающим заводам, это негативно отражается на диспаритете цен на внутренних рынках России и Беларуси, говорится в сообщении.
В концерне отметили, в настоящее время белорусские НПЗ работают в штатном режиме. Принятые меры по оптимизации загрузки производственных мощностей позволили увеличить накопление ресурсов нефти для ее последующей переработки. Имеющиеся в наличии запасы топлива, а также режим работы отечественных НПЗ позволяют в полном объеме обеспечить потребности внутреннего рынка во всех видах моторного топлива и других нефтепродуктов, заверили в Белнефтехиме.
Ранее сообщалось, что Беларусь с 1 января 2020 года
Нефтеперерабатывающие заводы снизили загрузку мощностей до 30% и продолжают работу на накопленных в декабре запасах сырья. По информации TUT.BY, запасов должно хватить на 2−3 недели. В настоящее время белорусские нефтяники проводят переговоры с российскими компаниями на предмет возобновления поставок нефти. Кроме того, ведется работа по поставкам нефти из альтернативных источников.
Как стала известно «
По его словам, российские нефтяные компании предлагали сохранить условия поставок на уровне 2019 года. Беларусь с этим не согласилась, потребовав компенсацию за налоговый маневр, который привел к повышению стоимости беспошлинной российской нефти для Беларуси. В качестве одного из вариантов п
Стоит отметить, что транзит российской нефти через Беларусь в Европу
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Беларусь продолжает переговоры с российскими нефтяными компаниями по заключению контрактов на поставку нефти для отечественных НПЗ. Однако в настоящее время...
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