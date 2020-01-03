Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов

После того как Россия с 1 января прекратила поставки нефти, Беларусь приостановила экспорт всех видов нефтепродуктов.

Такую информацию подтвердил концерн «Белнефтехим». В концерне такое решение назвали вынужденным.

«Это связано с текущим моментом: в приоритете у нас обеспечение внутреннего рынка нефтью и нефтепродуктами. Поэтому у нас временное приостановление. У нас есть время, чтобы решить все вопросы перед тем, как поставки будут восстановлены», - цитирует пресс-секретаря «Белнефтехима» Ольгу Спехову Еврорадио .

По словам зампредседателя концерна Андрея Бунакова, Беларусь намерена выполнить все договоренности касательно экспорта. При этом концерн готов обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме.

«Есть определенный лаг по времени исполнения своих обязательств. При решении вопросов по договорному процессу наши партнеры не пострадают. Меры, которые мы принимаем, позволят выполнять обязательства», - цитирует его БЕЛТА.

Бунаков констатировал, что сложившаяся ситуация – «не лучший этап в экономическом сотрудничестве с российскими партнерами, особенно на фоне реализации очередного этапа налогового маневра в РФ».