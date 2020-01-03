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Беларусь закупает первую партию нефти в РФ по цене без премии

04.01.2020 15:31 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Документы на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии, сегодня подписывает «Белнефтехим».

Об этом сообщается на сайте концерна.

По информации концерна, «работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации в Республику Беларусь по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается».

Пока, по данным концерна, благодаря накопленному объему сырья отечественные НПЗ могут работать безостановочно в январе 2020 года.

Однако, как сообщалось ранее, в связи с отсутствием импорта нефти Беларусь с 1 января приостановила экспорт нефтепродуктов. 

Сегодня в «Белнефтехиме» заявили, что документы на поставки оформляются. Но название российской компании, которая заключила первый в этом году контракт на поставку нефти в Беларусь, не сообщается.

В «Белнефтехиме» напоминают, что в настоящее время цена поставок нефти из РФ в Беларусь составляет 83% от мировой цены на нефть.

Тем временем, БЕЛТА (со ссылкой на правительство) сообщает, что 4 января премьер-министр Беларуси Сергей Румас и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поговорили по телефону, поздравили друг друга с праздниками, а заодно обсудили ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ. Другие подробности пока неизвестны.

 
 
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Документы на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии, сегодня подписывает «Белнефтехим». Об этом сообщается на сайте концерна.
 
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