Беларусь закупает первую партию нефти в РФ по цене без премии

Документы на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии, сегодня подписывает «Белнефтехим».

Об этом сообщается на сайте концерна.

По информации концерна, «работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации в Республику Беларусь по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается».

Пока, по данным концерна, благодаря накопленному объему сырья отечественные НПЗ могут работать безостановочно в январе 2020 года.

Однако, как сообщалось ранее, в связи с отсутствием импорта нефти Беларусь с 1 января приостановила экспорт нефтепродуктов.

Сегодня в «Белнефтехиме» заявили, что документы на поставки оформляются. Но название российской компании, которая заключила первый в этом году контракт на поставку нефти в Беларусь, не сообщается.

В «Белнефтехиме» напоминают, что в настоящее время цена поставок нефти из РФ в Беларусь составляет 83% от мировой цены на нефть.