ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

План действий для развития экономики утвержден в Беларуси

04.01.2020 15:05 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Власти утвердили план, который создаст условия для эффективного развития экономики в 2020 году.

Информация содержится в постановлении Совмина от 27 декабря 2019 года, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Особое внимание в плане действий уделено работе с инвесторами. Так, в документе среди важнейших задач – совершенствование законодательства в сфере инвестиций и разработка стратегии по привлечению инвесторов в белорусскую экономику.

Планируется закрепить гарантии по защите прав инвесторов, создать правовой режим для специальных инвестдоговоров. Предполагается расширить полномочия местных властей для активации работы с инвесторами в регионах, создать для этого межведомственную рабочую группу.

Формирование портфеля инвестпроектов на 2021-2025 годы должно быть завершено до 1 августа.

В числе важных действий указаны также:

  • Внесение изменений законодательство об уголовной и административной ответственности в части сокращения сроков нахождения под стражей до вынесения приговора за экономические преступления.
  • Подготовка законопроекта «О государственных организациях и хозяйственных обществах с участием государства». Документ создается в целях повышения эффективности работы госсектора.
  • Создание плана инфраструктуры Беларуси до 2025 года.

Планируется, что несколькими проблемными промышленными предприятиями в рамках пилотного проекта займется ОАО «Агентство по управлению активами».

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти утвердили план, который создаст условия для эффективного развития экономики в 2020 году.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Цена нефтяного спора Беларуси и России - около 200 млн долларов, первая партия нефти уже оформляется
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика