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План действий для развития экономики утвержден в Беларуси
04.01.2020 15:05 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Власти утвердили план, который создаст условия для эффективного развития экономики в 2020 году.
Информация содержится в постановлении Совмина от 27 декабря 2019 года,
Особое внимание в плане действий уделено работе с инвесторами. Так, в документе среди важнейших задач – совершенствование законодательства в сфере инвестиций и разработка стратегии по привлечению инвесторов в белорусскую экономику.
Планируется закрепить гарантии по защите прав инвесторов, создать правовой режим для специальных инвестдоговоров. Предполагается расширить полномочия местных властей для активации работы с инвесторами в регионах, создать для этого межведомственную рабочую группу.
Формирование портфеля инвестпроектов на 2021-2025 годы должно быть завершено до 1 августа.
В числе важных действий указаны также:
Планируется, что несколькими проблемными промышленными предприятиями в рамках пилотного проекта займется ОАО «Агентство по управлению активами».
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Власти утвердили план, который создаст условия для эффективного развития экономики в 2020 году.
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