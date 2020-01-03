План действий для развития экономики утвержден в Беларуси

Власти утвердили план, который создаст условия для эффективного развития экономики в 2020 году.

Информация содержится в постановлении Совмина от 27 декабря 2019 года, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Особое внимание в плане действий уделено работе с инвесторами. Так, в документе среди важнейших задач – совершенствование законодательства в сфере инвестиций и разработка стратегии по привлечению инвесторов в белорусскую экономику.

Планируется закрепить гарантии по защите прав инвесторов, создать правовой режим для специальных инвестдоговоров. Предполагается расширить полномочия местных властей для активации работы с инвесторами в регионах, создать для этого межведомственную рабочую группу.

Формирование портфеля инвестпроектов на 2021-2025 годы должно быть завершено до 1 августа.

В числе важных действий указаны также:

Внесение изменений законодательство об уголовной и административной ответственности в части сокращения сроков нахождения под стражей до вынесения приговора за экономические преступления.

Подготовка законопроекта «О государственных организациях и хозяйственных обществах с участием государства». Документ создается в целях повышения эффективности работы госсектора.

Создание плана инфраструктуры Беларуси до 2025 года.

Планируется, что несколькими проблемными промышленными предприятиями в рамках пилотного проекта займется ОАО «Агентство по управлению активами».