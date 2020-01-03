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Гуцериев спешит на помощь. Его компания согласилась поставлять нефть в Беларусь без премии
04.01.2020 18:42 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Госконцерн «Белнефтехим»
В сообщении «Белнефтехима» не указано, с какой именно российской компанией планируют подписать документ о поставках нефти по цене без премии. В концерне заявили, что продолжат работу по заключению новых контрактов, исключающих премии поставщикам.
«Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года», — говорится в сообщении.
В свою очередь, агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к белорусскому НПЗ,
Заявку на поставку нефти из России на новополоцкий «Нафтан» оформили «РуссНефть» и «Нефтиса» (входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева), сообщили «
В российской трубопроводной монополии «Транснефть» подтвердили, что компания получила заявку на прокачку на «Нафтан» 133 тыс. тонн нефти.
В «РуссНефти» пока не смогли подтвердить эту информацию. TUT.BY направил запрос в пресс-службу Гуцериева.
С 1 января 2020 года российские нефтяные компании
Ни Минск, ни Москва не раскрывают цену поставок. По данным Белстата, в январе-октябре 2019 года Беларусь импортировала нефть из России по средней цене 364 доллара за тонну.
В связи с отсутствием импорта нефти Беларусь с 1 января
ТАСС со ссылкой на высокопоставленного источника в отрасли
«Последние насколько лет белорусские НПЗ покупали нефть на условиях сопоставимых с условиями для российских независимых НПЗ, то есть экспортная альтернатива плюс небольшая премия», — сказал собеседник. По его словам, поставки нефти из России в Беларусь на условиях 2019 года значительно выгодней альтернативных маршрутов из других стран. С учетом запланированного объема поставок на 2020 год в 24 млн тонн страна может сэкономить 1,6 млрд долларов в год.
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Крупные российские компании готовы возобновить поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси, но только в случае их согласия работать на рыночных...
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