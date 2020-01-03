Гуцериев спешит на помощь. Его компания согласилась поставлять нефть в Беларусь без премии

Источник материала: Tut.by

Госконцерн «Белнефтехим» сообщил о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене. По информации российских СМИ, речь идет о компаниях российского миллиардера Михаила Гуцериева, которого связывают дружеские отношения с Александром Лукашенко.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

В сообщении «Белнефтехима» не указано, с какой именно российской компанией планируют подписать документ о поставках нефти по цене без премии. В концерне заявили, что продолжат работу по заключению новых контрактов, исключающих премии поставщикам.

«Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года», — говорится в сообщении.

В свою очередь, агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к белорусскому НПЗ, сообщило , что поставлять нефть в Беларусь будут две российские компании. «Основной объем придется на «РуссНефть», — сказал собеседник агентства.

Заявку на поставку нефти из России на новополоцкий «Нафтан» оформили «РуссНефть» и «Нефтиса» (входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева), сообщили « Интерфаксу » источники, знакомые с ситуацией.

В российской трубопроводной монополии «Транснефть» подтвердили, что компания получила заявку на прокачку на «Нафтан» 133 тыс. тонн нефти.

В «РуссНефти» пока не смогли подтвердить эту информацию. TUT.BY направил запрос в пресс-службу Гуцериева.

С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Минск настаивал на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожаем сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. По данным «Белнефтехима», в настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть. Размер премии — 10 долларов за тонну .

Ни Минск, ни Москва не раскрывают цену поставок. По данным Белстата, в январе-октябре 2019 года Беларусь импортировала нефть из России по средней цене 364 доллара за тонну.

В связи с отсутствием импорта нефти Беларусь с 1 января временно приостановила экспорт нефтепродуктов дабы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке.

ТАСС со ссылкой на высокопоставленного источника в отрасли сообщает , что российские компании готовы возобновить поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси, но только в случае их согласия работать на рыночных условиях 2019 года.

«Последние насколько лет белорусские НПЗ покупали нефть на условиях сопоставимых с условиями для российских независимых НПЗ, то есть экспортная альтернатива плюс небольшая премия», — сказал собеседник. По его словам, поставки нефти из России в Беларусь на условиях 2019 года значительно выгодней альтернативных маршрутов из других стран. С учетом запланированного объема поставок на 2020 год в 24 млн тонн страна может сэкономить 1,6 млрд долларов в год.

В настоящее время Михиал Гуцериев строит в Беларуси новый калийный комбинат. Хотя начинал свой бизнес в Беларуси как раз с нефтянки. В начале «нулевых» Гуцериева назначили президентом компании «Славнефть», которая занималась переработкой нефти и модернизацией Мозырского НПЗ. Затем уже его собственные компании поставляли нефть для переработки на белорусские НПЗ и продажей топлива на экспорт. С течением времени российский предприниматель расширил бизнес в Беларуси и стал одним из ключевых игроков. Михаила Гуцериева связывают хорошие отношения с Александром Лукашенко. «Это человек, которому президент Беларуси неукоснительно доверяет», — поясняла пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в комментарии Forbes.