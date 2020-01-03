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Поставки российской нефти на белорусские НПЗ возобновлены
04.01.2020 18:47 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Прокачка нефти на «Нафтан» возобновлена, объем поставок будет увеличиваться, а скоро нефть поступит на Мозырский НПЗ.
Об этом сообщил замглавы «Белнефтехима» Владимир Сизов журналистам 4 января.
«Сегодня в 17.05 уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО "Нафтан". По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ», - сказал Сизов.
По его словам, сегодня до конца суток будет прокачано 6 тыс. т.
О закупке первой после перерыва партии российской нефти стало известно, когда «Белнефтехим»
Ранее в связи с отсутствием импорта нефти Беларусь с 1 января
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Прокачка нефти на «Нафтан» возобновлена, объем поставок будет увеличиваться, а скоро нефть поступит на Мозырский НПЗ. Об этом сообщил замглавы «Белнефтехима»...
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