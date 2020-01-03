Поставки российской нефти на белорусские НПЗ возобновлены

Прокачка нефти на «Нафтан» возобновлена, объем поставок будет увеличиваться, а скоро нефть поступит на Мозырский НПЗ.

Об этом сообщил замглавы «Белнефтехима» Владимир Сизов журналистам 4 января.

«Сегодня в 17.05 уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО "Нафтан". По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ», - сказал Сизов.

По его словам, сегодня до конца суток будет прокачано 6 тыс. т.

О закупке первой после перерыва партии российской нефти стало известно, когда «Белнефтехим» сообщил , что документы оформляются, а нефть закупается по цене без премии.