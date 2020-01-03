ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ритейл, таможня, церковь и Тетерин. В Беларуси утвердили импортеров алкоголя на 2020 год

04.01.2020 19:38 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси утвержден перечень юридических лиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на импорт алкоголя в 2020 году. Информация об этом размещена на официальном сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Право на импорт алкогольной продукции в 2020 году получили 38 компаний, что на восемь юрлиц больше чем год назад.

В перечне можно выделить несколько групп.

Одну из них сформировали владельцы розничных сетей: «Евроторг» (Евроопт), «Табак-инвест» (Корона), «Санта Импэкс Брест» (Санта, Рублевский), «Виталюр», «БелВиллесден» (Гиппо, Белмаркет), «Юнифуд» (Алми, Spar), «Радзивилловский».

Вторая крупная категория — это производители алкоголя («Минск Кристалл Групп», «Аквадив», «Завод Бульбашъ», «Минский завод игристых вин», «Минский завод виноградных вин»).

Сохранили позиции многолетние импортеры: «Классические вина», «Перно Рикар Минск», «ОП НИИ ПКД», «СервисБытСнаб», «Белвингрупп», «Беларусьторг» Управления делами президента и другие.

Из других заметных игроков следует выделить «Торговый Дом Азербайджана», «Белтаможсервис», компанию «Диакония» Белорусский православной церкви и «БелГлобалГарант» Сергея Тетерина, который часто появляется в компании Александра Лукашенко.

Напомним, декретом № 3 от 29 февраля 2008 года отменены квоты и введено исключительное право государства на импорт алкоголя. Его реализуют юридические лица — победители конкурса, который проводит специальная межведомственная комиссия не реже одного раза в год.

Перечень победителей конкурса утверждает президент Беларуси. Контроль за выполнением поставщиками обязательств по ввозу алкоголя возложен на МАРТ.

При этом исключительное право государства не распространяется на импорт элитной алкогольной продукции. Этот вид продукции могут ввозить компании, размер уставного фонда которых составляет не менее 250 тысяч евро.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Декретом № 3 от 29 февраля 2008 года отменены квоты и введено исключительное право государства на импорт алкоголя. Его реализуют юридические лица - победители...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Поставки российской нефти на белорусские НПЗ возобновлены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика