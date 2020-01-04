Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (30 декабря 2019 года — 5 января 2020 года)

Тенденции

Цены

В последнюю неделю уходящего года индекс цен на квартиры в Минске всё же сумел «взять» круглую отметку в 1400 $/м2. Всего за последний год цены в объявлениях поднялись на 6,2% или на 82 $/м2 в абсолютном выражении. Снижение цен на «вторичке» в 2019 году наблюдалось всего 8 раз, 12 раз динамика была нулевой, а в остальные 32 недели квартиры росли в цене. Рост доли «котлованов» в общей структуре предложения, а также небольшое ослабление рубля привели к тому, что в конце 2019 года цены на новостройки начали снижаться. За последнюю неделю средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась на 0,3% и составила 1288 $/м2, что всего на 1,3% больше, чем в начале года.

Итоги-2019

2019 год уже в истории. Столичному рынку жилья не пришлось испытывать бурных ценовых колебаний, рекордного уровня спроса или предложения. Но это не повод называть минувший год скучным — любопытных трендов хватало. Наш аналитик Артем Сахаревич считает , что «цены на квартиры начинают кусаться».

Но интересно было в 2019-м не только на рынке жилья. Давайте вспомним самое важное еще раз здесь.

Прогнозы-2020

«Цены будут расти, но не сильно», говорят эксперты рынка недвижимости, делая прогноз на 2020 год. Но упоминают, что все будет зависеть от состояния нашей экономики.

Закулисье