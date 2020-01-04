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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (30 декабря 2019 года — 5 января 2020 года)
05.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
В последнюю неделю уходящего года
Итоги-2019
2019 год уже в истории. Столичному рынку жилья не пришлось испытывать бурных ценовых колебаний, рекордного уровня спроса или предложения. Но это не повод называть минувший год скучным — любопытных трендов хватало. Наш аналитик Артем Сахаревич
Но интересно было в 2019-м не только на рынке жилья. Давайте вспомним самое важное еще раз
Прогнозы-2020
«Цены будут расти, но не сильно»,
Закулисье
Наши читатели привыкли видеть в фокусе героев: агентов, риэлтеров, покупателей, продавцов и многочисленные объекты недвижимости. Но существует и параллельная Вселенная, где журналисты и фотограф — тоже люди. По традиции мы немного приоткрываем «закулисье» и
Строительство
Суд Заводского района
В жилищном строительстве Минска происходит смещение в сторону строительства жилья для нуждающихся, прежде всего — для многодетных семей, а чисто коммерческая застройка сокращается. Об этом
В начале года МАПИД
Для нуждающихся также построят
«Айрон» предлагает дольщикам купить
Хорошие новости для жителей «Минск-Мира»: туда
Земля
31 января состоится первый аукцион 2020 года по продаже земли в Минском районе. На торги выставили 8 участков, изъятых у бывших владельцев. Большинство площадок разыгрывается повторно. Напомним,
Законодательство
В Беларуси сокращаются сроки постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Соответствующий указ № 492
«Можно ли сделать ремонт в квартире за счет семейного капитала?» Комментарий Министерства труда
Коммерческая недвижимость
Посмотрите на
«Дом печати»
На месте бывшего комплекса полиграфкомбината на пл. Якуба Коласа появится не пятизвездочный отель, как предполагалось ранее, а
Жилье и инфраструктура
На фоне тысяч объявлений о продаже квартир выделиться трудно, но у собственников «двушки» в Боровлянах это получилось.
Дизайн и ремонт
Мода — материя быстротечная и непостоянная. Только мы свыкаемся с одними трендами, как их сменяют другие. Часто дизайн-проект устаревает еще к концу ремонта. А потому вопрос: стоит ли гнаться за трендами? Как сделать ремонт, который не устареет, и какой интерьер легче всего продать? Об этом и многом другом Realt.by
Праздники скоро закончатся, и сейчас самое время для рефлексии. А все ли нам понравилось, почувствовали ли мы новогоднюю атмосферу? Архитектор и основатель архитектурной компании «Аверса-групп» Антон Гарустович
Посуточная аренда
Люди, которые занимаются бизнесом по суточной сдаче в аренду жилья,
ЖКХ
Жилищно-коммунальные услуги в 2020 году
Кроме того, с 1 января
Офтоп
В Минске появилась остановка с самолетом на крыше.
Редакция Realt.by
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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (30 декабря 2019 года — 5 января 2020 года)
Итоги года, прогнозы на 2020-й и новые стройки. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
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