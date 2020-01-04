ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (30 декабря 2019 года — 5 января 2020 года)

05.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

В последнюю неделю уходящего года индекс цен на квартиры в Минске всё же сумел «взять» круглую отметку в 1400 $/м2. Всего за последний год цены в объявлениях поднялись на 6,2% или на 82 $/м2 в абсолютном выражении. Снижение цен на «вторичке» в 2019 году наблюдалось всего 8 раз, 12 раз динамика была нулевой, а в остальные 32 недели квартиры росли в цене. Рост доли «котлованов» в общей структуре предложения, а также небольшое ослабление рубля привели к тому, что в конце 2019 года цены на новостройки начали снижаться. За последнюю неделю средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась на 0,3% и составила 1288 $/м2, что всего на 1,3% больше, чем в начале года.

Итоги-2019

2019 год уже в истории. Столичному рынку жилья не пришлось испытывать бурных ценовых колебаний, рекордного уровня спроса или предложения. Но это не повод называть минувший год скучным — любопытных трендов хватало. Наш аналитик Артем Сахаревич считает, что «цены на квартиры начинают кусаться».

Но интересно было в 2019-м не только на рынке жилья. Давайте вспомним самое важное еще раз здесь.

Прогнозы-2020

«Цены будут расти, но не сильно», говорят эксперты рынка недвижимости, делая прогноз на 2020 год. Но упоминают, что все будет зависеть от состояния нашей экономики.

Закулисье

Наши читатели привыкли видеть в фокусе героев: агентов, риэлтеров, покупателей, продавцов и многочисленные объекты недвижимости. Но существует и параллельная Вселенная, где журналисты и фотограф — тоже люди. По традиции мы немного приоткрываем «закулисье» и показываем свою работу нашими глазами.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (30 декабря 2019 года — 5 января 2020 года)

Строительство

Суд Заводского района вынес приговор бывшему генеральному директору минской компании-застройщика «Тамбаз» Льву Хаютину, который обвинялся в служебной халатности и злоупотреблении властью. Напомним, он и его компания не смогли достроить ЖК «Аркадия» несмотря на то, что держатели облигаций оплатили свои квартиры. Приговор очень строгий.

В жилищном строительстве Минска происходит смещение в сторону строительства жилья для нуждающихся, прежде всего — для многодетных семей, а чисто коммерческая застройка сокращается. Об этом сообщил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

В начале года МАПИД приступит к строительству нового жилого комплекса в районе ТЦ «Экспобел». А в Чижовке построят дом на 132 квартиры, где стоимость «квадрата» начинается от 1332 рублей. Но квартиры только для многодетных семей и работников ГосСМИ.

Для нуждающихся также построят 128-квартирный дом у ст.м. «Каменная Горка». Стоимость «квадрата» нормируемой площади — 1275 рублей.

«Айрон» предлагает дольщикам купить машиноместо в ЖК «Петровщина» от $ 2000. Главное - 100-процентная оплата.

Хорошие новости для жителей «Минск-Мира»: туда ведут 6-полосный проспект.

Земля

31 января состоится первый аукцион 2020 года по продаже земли в Минском районе. На торги выставили 8 участков, изъятых у бывших владельцев. Большинство площадок разыгрывается повторно. Напомним, как они выглядят.

Законодательство

В Беларуси сокращаются сроки постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Соответствующий указ № 492 подписал президент Беларуси Александр Лукашенко 30 декабря.

«Можно ли сделать ремонт в квартире за счет семейного капитала?» Комментарий Министерства труда читайте здесь.

Коммерческая недвижимость

Посмотрите на топ-10 самых зрелищных елок в минских торговых центрах.

«Дом печати» снова не купили. На аукционе в феврале его выставят на 50% дешевле.

На месте бывшего комплекса полиграфкомбината на пл. Якуба Коласа появится не пятизвездочный отель, как предполагалось ранее, а многофункциональный центр.

Жилье и инфраструктура

На фоне тысяч объявлений о продаже квартир выделиться трудно, но у собственников «двушки» в Боровлянах это получилось. Смотрим самую «замурчательную» квартиру, выставленную на продажу.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (30 декабря 2019 года — 5 января 2020 года)

Дизайн и ремонт

Мода — материя быстротечная и непостоянная. Только мы свыкаемся с одними трендами, как их сменяют другие. Часто дизайн-проект устаревает еще к концу ремонта. А потому вопрос: стоит ли гнаться за трендами? Как сделать ремонт, который не устареет, и какой интерьер легче всего продать? Об этом и многом другом Realt.by спросил арт-директоров архитектурной студии Nota Bеne Анну Руденю и Максима Максименко.

Праздники скоро закончатся, и сейчас самое время для рефлексии. А все ли нам понравилось, почувствовали ли мы новогоднюю атмосферу? Архитектор и основатель архитектурной компании «Аверса-групп» Антон Гарустович прогулялся по Минску и посмотрел, как столицу украсили к Новому году. По мнению специалиста, в этот раз «город» постарался, но можно еще лучше и эффективней.

Посуточная аренда

Люди, которые занимаются бизнесом по суточной сдаче в аренду жилья, бьют тревогу — этой зимой квартиры простаивают неделями. Конкуренция на рынке этих услуг сейчас сравнима с конкуренцией среди таксистов. Деньги давно ушли из этого бизнеса, и заработать могут только «мастодонты», которые варятся в суточной аренде более 20 лет. Жирную точку поставил Новый год — квартиры пустовали. Такое произошло впервые за 15 лет.

ЖКХ

Жилищно-коммунальные услуги в 2020 году подорожают в 2 этапа. Уже известно, что с 1 января 2020-го дорожает электроэнергия, природный и сжиженный газ.

Кроме того, с 1 января действует новый тариф на электричество для обогрева жилья, но пользоваться им могут не все.

Офтоп

В Минске появилась остановка с самолетом на крыше. Посмотрите, как она выглядит.

Редакция Realt.by

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итоги года, прогнозы на 2020-й и новые стройки. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Ритейл, таможня, церковь и Тетерин. В Беларуси утвердили импортеров алкоголя на 2020 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика