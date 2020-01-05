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Налоговая объяснила, какие организации и ИП не вправе применять упрощённую систему налогообложения
06.01.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Упрощенная система налогообложения привлекает организации и индивидуальных предпринимателей простотой исчисления налога и возможностью при определенных условиях не вести бухгалтерский учет (учет доходов и расходов).
Однако следует учитывать, что при осуществлении некоторых видов деятельности налоговым законодательством установлено ограничение на применение УСН.
Так, не вправе применять УСН организации и индивидуальные предприниматели:
Не вправе применять УСН организации, осуществляющие лотерейную деятельность, деятельность по организации и проведению электронных интерактивных игр, деятельность в сфере игорного бизнеса, риэлтерскую деятельность, страховую и банковскую деятельность.
Кроме того, не вправе применять УСН профучаст-ники рынка ценных бумаг и участники холдинга, а также унитарные предприятия, собственником имущества которых являются юридическое лицо, Республика Беларусь либо ее административно-территориальная единица, а также коммерческие организации, более 25% акций (долей в уставном фонде) которых принадлежит одной или в совокупности нескольким другим таким собственникам.
Обращаем внимание, что организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, обязаны прекратить ее применение с месяца, в котором они могут быть признаны вышеуказанными организациями и индивидуальными предпринимателями. Если организация или индивидуальный предприниматель прекращает применение УСН в текущем году с месяца, иного чем январь, они не вправе применять УСН и в следующем календарном году.
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