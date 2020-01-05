Налоговая объяснила, какие организации и ИП не вправе применять упрощённую систему налогообложения

Источник материала: Полесская правда



Многие субъекты хозяйствования перед началом деятельности или уже в процессе ее осуществления задумываются над тем, какую систему налогообложения проще и выгоднее применять, и делают свой выбор в пользу применения упрощенной системы налогообложения, – рассказали корреспонденту pinsknews.by в ИМНС по Пинскому району.

Упрощенная система налогообложения привлекает организации и индивидуальных предпринимателей простотой исчисления налога и возможностью при определенных условиях не вести бухгалтерский учет (учет доходов и расходов).

Однако следует учитывать, что при осуществлении некоторых видов деятельности налоговым законодательством установлено ограничение на применение УСН.

Так, не вправе применять УСН организации и индивидуальные предприниматели:

производящие подакцизные товары;

реализующие ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней;

сдающие в аренду (передающие в финансовую аренду (лизинг), предоставляющие в иное возмездное или безвозмездное пользование капитальные строения (здания, сооружения), их части, не находящиеся у них на праве собственности (общей собственности), хозяйственного ведения, оперативного управления, если иное не установлено настоящим подпунктом;

реализующие имущественные права на средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг (фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, географические указания и другое);

являющиеся участниками договора простого товарищества (договора о совместной деятельности);

осуществляющие операции (деятельность) с цифровыми знаками (токенами) по их приобретению (добыче, получению), отчуждению (передаче, размещению, использованию), иные операции, чем отчуждение (приобретение) цифровых знаков (токенов) за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги и обмен их на иные цифровые знаки (токены).

Не вправе применять УСН организации, осуществляющие лотерейную деятельность, деятельность по организации и проведению электронных интерактивных игр, деятельность в сфере игорного бизнеса, риэлтерскую деятельность, страховую и банковскую деятельность.

Кроме того, не вправе применять УСН профучаст-ники рынка ценных бумаг и участники холдинга, а также унитарные предприятия, собственником имущества которых являются юридическое лицо, Республика Беларусь либо ее административно-территориальная единица, а также коммерческие организации, более 25% акций (долей в уставном фонде) которых принадлежит одной или в совокупности нескольким другим таким собственникам.

Обращаем внимание, что организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, обязаны прекратить ее применение с месяца, в котором они могут быть признаны вышеуказанными организациями и индивидуальными предпринимателями. Если организация или индивидуальный предприниматель прекращает применение УСН в текущем году с месяца, иного чем январь, они не вправе применять УСН и в следующем календарном году.