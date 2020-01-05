Прикидка на три года: что будет с ВВП, госдолгом и курсом

Источник материала: Tut.by

Правительство постановлением Совмина от 3 января 2020 года № 3 утвердило среднесрочную финансовую программу республиканского бюджета на 2020−2022 годы, сообщает пресс-служба.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Программа определяет основные параметры экономического развития и важнейшие денежно-кредитные показатели Беларуси, лимит государственного долга, основные параметры республиканского бюджета и предельные объемы расходов республиканского бюджета по государственным программам на 2020 год.

Программой заложены объемы валового внутреннего продукта на 2020 год — 141 млрд 874,7 млн рублей, на 2021 год — 151 млрд 771,7 млн рублей, на 2022 год — 162 млрд 242 млн рублей. Прирост ВВП предусмотрен на уровне 1,9% в 2020 году, 1,4% — в 2021-м и 2,1% в 2022-м. Планируется, что размер ставки рефинансирования (в среднем за год) составит 9,5% в 2020 году, 9,25−10% в 2021-м, 8,5−9,75% в 2022-м.

Курс белорусского рубля к доллару в программе указан как среднегодовой, так и на конец года. К примеру, в конце 2022 году цена доллара заложена на уровне 2,3894 рублей.

Бюджет нынешнего года впервые за шесть лет сформирован дефицитным , но следующие два года он снова должен стать профицитным.

Наибольший объем финансирования по государственным программам и подпрограммам в 2020 году предполагается направить в сферы здравоохранения и образования (госпрограмма «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» — 1,493 млрд рублей, программа «Образование и молодежная политика» — 1,103 млрд рублей).

Документом установлено, что реализация финансовой программы должна осуществляться с учетом следующих мер бюджетно-налоговой политики:

обеспечение устойчивости и сбалансированности республиканского и местных бюджетов в пределах имеющихся доходов и источников финансирования дефицита (размера профицита) бюджета;

налоговая нагрузка на экономику Беларуси на уровне, не превышающем 26% от ВВП;

сохранение нормативов отчислений от республиканских налогов в бюджеты всех уровней, если иное не установлено законодательными актами;

финансирование платежей по обслуживанию госдолга за счет доходов республиканского бюджета;

финансирование не менее 25% ежегодной потребности в погашении госдолга за счет недолговых источников.

Предусмотрено сохранение социальной направленности бюджетных расходов, а также обеспечение в 2020 году снижения объемов бюджетного участия во всех видах государственной поддержки реального сектора экономики не менее чем на 10%.