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Прикидка на три года: что будет с ВВП, госдолгом и курсом

06.01.2020 08:44 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство постановлением Совмина от 3 января 2020 года № 3 утвердило среднесрочную финансовую программу республиканского бюджета на 2020−2022 годы, сообщает пресс-служба.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Программа определяет основные параметры экономического развития и важнейшие денежно-кредитные показатели Беларуси, лимит государственного долга, основные параметры республиканского бюджета и предельные объемы расходов республиканского бюджета по государственным программам на 2020 год.

Программой заложены объемы валового внутреннего продукта на 2020 год — 141 млрд 874,7 млн рублей, на 2021 год — 151 млрд 771,7 млн рублей, на 2022 год — 162 млрд 242 млн рублей. Прирост ВВП предусмотрен на уровне 1,9% в 2020 году, 1,4% — в 2021-м и 2,1% в 2022-м. Планируется, что размер ставки рефинансирования (в среднем за год) составит 9,5% в 2020 году, 9,25−10% в 2021-м, 8,5−9,75% в 2022-м.

Курс белорусского рубля к доллару в программе указан как среднегодовой, так и на конец года. К примеру, в конце 2022 году цена доллара заложена на уровне 2,3894 рублей.

Бюджет нынешнего года впервые за шесть лет сформирован дефицитным, но следующие два года он снова должен стать профицитным.

Наибольший объем финансирования по государственным программам и подпрограммам в 2020 году предполагается направить в сферы здравоохранения и образования (госпрограмма «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» — 1,493 млрд рублей, программа «Образование и молодежная политика» — 1,103 млрд рублей).

Документом установлено, что реализация финансовой программы должна осуществляться с учетом следующих мер бюджетно-налоговой политики:

  • обеспечение устойчивости и сбалансированности республиканского и местных бюджетов в пределах имеющихся доходов и источников финансирования дефицита (размера профицита) бюджета;
  • налоговая нагрузка на экономику Беларуси на уровне, не превышающем 26% от ВВП;
  • сохранение нормативов отчислений от республиканских налогов в бюджеты всех уровней, если иное не установлено законодательными актами;
  • финансирование платежей по обслуживанию госдолга за счет доходов республиканского бюджета;
  • финансирование не менее 25% ежегодной потребности в погашении госдолга за счет недолговых источников.

Предусмотрено сохранение социальной направленности бюджетных расходов, а также обеспечение в 2020 году снижения объемов бюджетного участия во всех видах государственной поддержки реального сектора экономики не менее чем на 10%.

 
 
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Правительство постановлением Совмина от 3 января 2020 года № 3 утвердило среднесрочную финансовую программу республиканского бюджета на 2020−2022 годы, сообщает...
 
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