Макей созвонился с Госсекретарем США Помпео

Источник материала: Tut.by

Глава МИД Беларуси Владимир Макей провел телефонный разговор с Госсекретарем США Майклом Помпео. Министр подтвердил готовность принять Помпео с визитом в Минске, несмотря на перенос дат, сообщает пресс-служба МИД .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во время беседы руководитель внешнеполитического ведомства США пояснил причины переноса срока своего визита в Беларусь.

— С белорусской стороны подтверждена готовность принять Государственного секретаря США с визитом во взаимоприемлемые даты, отмечена важность открытого обмена мнениями по вопросам развития двусторонних отношений, ситуации в регионе и мире в целом, — говорится в сообщении МИД.

Макей и Помпео обсудили ситуацию в ближневосточном регионе. Глава МИД Беларуси выразил осуждение любых действий, нарушающих предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях привилегии и иммунитеты дипломатических представительств.

— Макей заявил, что белорусская сторона призывает все стороны проявлять сдержанность и стремиться к деэскалации напряженности, а также подчеркнул необходимость соблюдения принципов международного права в целях устойчивого обеспечения международной безопасности в глобальном и региональном измерениях, — сообщает пресс-служба МИД.

Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео планировал прилететь в Минск 4 января. У него были запланированы встречи с Александром Лукашенко и Владимиром Макеем. Но визит госсекретаря в Минск отложился из-за ситуации в Ираке.