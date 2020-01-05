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Макей созвонился с Госсекретарем США Помпео
06.01.2020 19:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава МИД Беларуси Владимир Макей провел телефонный разговор с Госсекретарем США Майклом Помпео. Министр подтвердил готовность принять Помпео с визитом в Минске, несмотря на перенос дат, сообщает
Во время беседы руководитель внешнеполитического ведомства США пояснил причины переноса срока своего визита в Беларусь.
— С белорусской стороны подтверждена готовность принять Государственного секретаря США с визитом во взаимоприемлемые даты, отмечена важность открытого обмена мнениями по вопросам развития двусторонних отношений, ситуации в регионе и мире в целом, — говорится в сообщении МИД.
Макей и Помпео обсудили ситуацию в ближневосточном регионе. Глава МИД Беларуси выразил осуждение любых действий, нарушающих предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях привилегии и иммунитеты дипломатических представительств.
— Макей заявил, что белорусская сторона призывает все стороны проявлять сдержанность и стремиться к деэскалации напряженности, а также подчеркнул необходимость соблюдения принципов международного права в целях устойчивого обеспечения международной безопасности в глобальном и региональном измерениях, — сообщает пресс-служба МИД.
Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео
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Министр подтвердил готовность принять Помпео с визитом в Минске, несмотря на перенос дат из-за ситуации в Ираке.
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