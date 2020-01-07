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Ставки акцизов на алкоголь, сигареты и автомобильное топливо увеличены в Беларуси

08.01.2020 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Ставки акцизов на алкоголь, сигареты и автомобильное топливо увеличены в Беларуси с 1 января. Такая информация размещена на сайте Министерства финансов, сообщает БЕЛТА.

Ставки акцизов на спирт этиловый составит Br5,01 за 1 л безводного спирта, на спирт этиловый ректификованный технический — 4 копейки.

На алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 7% и более (за исключением спиртов, вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии, вин фруктово-ягодных натуральных, вин натуральных, в том числе игристых, шампанских, газированных и шипучих, сидра, пива и пивного коктейля, спиртосодержащей продукции) ставки акцизов установлены в размере Br14,88 за 1 л безводного спирта, содержащегося в готовой продукции.

До Br96 за 1 кг повышены акцизы на трубочный и курительный табак. На сигареты с фильтром в зависимости от розничной цены акцизы составят от Br24,9 до Br71,97 за 1 тыс. штук, без фильтра — Br19,16.

Ставки акцизов на автомобильное топливо класса 5 — Br298,59 за 1 т., не соответствующее классу 5 — Br481,08, дизельное топливо класса 5 — Br184,33, не соответствующее классу 5 — Br233,05.

https://www.belta.by/

 
 
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Ставки акцизов на алкоголь, сигареты и автомобильное топливо увеличены в Беларуси с 1 января. Такая информация размещена на сайте Министерства финансов,...
 
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