«Это пятно на биографии». Экс-директор «Милкавиты» просит не лишать его свободы

Источник материала: Tut.by

В Гомеле закончилось судебное следствие по делу экс-руководителя «Милкавиты» Сергея Баборико и его знакомого коммерсанта Мельникова. 8 января обвиняемые выступили с последним словом — и попросили не лишать их свободы.

— Несмотря на то что мною было совершено тяжкое преступление, мое исправление возможно без лишения свободы, — убеждал суд Сергей Баборико.

Он считает, что, если наказание не будет связано с лишением свободы, то он может принести больше пользы государству. Также обвиняемый напомнил суду, что по его уголовному делу нет отягчающих обстоятельств, вину он признал и сам рассказал о содеянном, помогал следствию, давал правдивые показания и полностью раскаялся.

— Для меня и моей семьи это трагедия и пятно на биографии, которое я буду смывать всю жизнь, — подытожил Баборико.

Мельников также просил суд не судить его строго. Он считает, что наказание, которое запросил прокурор — 3 года 6 месяцев колонии усиленного режима — несоизмеримо со степенью общественной опасности.

— Находясь на свободе, я принесу больше пользы сельскому хозяйству, экономике и бюджету, тем более что я осознал свою вину и раскаиваюсь.

Напомним, бывшего директора «Милкавиты» Сергея Баборико обвиняют в получении от коммерсанта Мельникова 7500 долларов «за благоприятное решение вопроса».

Экс-руководитель был в приятельских отношениях с представителями коммерческой структуры — Мельниковым и Завадским (он проходит по делу свидетелем). Они попросили его посодействовать в погашении задолженности от сельскохозяйственных предприятий. В хозяйствах свои счета часто описаны или арестованы, поэтому они работают через счета «Милкавиты», которой сдают молоко. Бывший глава обещал помочь.

Сельхозпредприятия, коммерсанты и «Милкавита» заключали трехсторонние договоры перевода долга, и «КормЖивСервис» получал деньги за поставленные ветеринарные препараты.

Во время прений гособвинитель попросил приговорить экс-руководителя, а также того, кто давал ему взятки, к пяти годам колонии усиленного режима. Для второго обвиняемого — взяткодателя Мельникова — прокурор попросил 3 года 6 месяцев колонии усиленного режима.

Приговор будет оглашен 13 января.