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На торгах 8 января доллар подорожал
08.01.2020 13:24 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 8 января прошли очередные торги валютами.
Доллар укрепился на BYN0,004 — 2,1138 рубля.
Евро подешевел на BYN0,0021 — до 2,3547 рубля.
Российский рубль вырос на BYN0,021 — до 3,4205 белорусского рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.
Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 8 января прошли очередные торги валютами. Доллар укрепился на BYN0,004 - 2,1138 рубля.
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