В Минске возобновились суды над участниками декабрьских акций против интеграции с Россией

Источник материала: Tut.by

В Минске возобновились суды над участниками акций против интеграции, которые состоялись 7, 8, 20 и 21 декабря прошлого года. Запланировано около 50 судов, судить будут по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированных массовых мероприятиях), сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Участникам акций традиционно дают штрафы, большинство — размером 30 и 50 базовых величин. Суд Московского района Минска уже оштрафовал Елену Толстую на 50 базовых величин (1350 рублей), Вячеслава и Марину Косинеровых, Сергея Антончика, Леонида Акаловича и активиста Legalize Belarus Михаила Воронцова — на 30 базавых величин (810 рублей).

Члена Союза белорусских писателей Николая Трофимчука за акцию 21 декабря оштрафовали на 20 базовых величин (540 рублей). Виктор Савич за участие в трех акциях получил штраф 25 базовых величин (675 рублей).

Напомним, наиболее массовые несанкционированные уличные акции против интеграции Беларуси и России прошли в Минске 7, 8, 20, 21 и 29 декабря. За участие в них были арестованы десять человек: Павел Северинец, Елена Толстая, Евгений Афнагель, Максим Винярский, Денис Урбанович, Алесь Чехольский, Стас Шашок, Максим Урбанович, Леонид Кулаков, Сергей Тихановский. По данным правозащитников, несколько десятков человек оштрафованы на общую сумму более 16 тысяч рублей.