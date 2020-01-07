ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске возобновились суды над участниками декабрьских акций против интеграции с Россией

08.01.2020 13:34 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске возобновились суды над участниками акций против интеграции, которые состоялись 7, 8, 20 и 21 декабря прошлого года. Запланировано около 50 судов, судить будут по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированных массовых мероприятиях), сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Участникам акций традиционно дают штрафы, большинство — размером 30 и 50 базовых величин. Суд Московского района Минска уже оштрафовал Елену Толстую на 50 базовых величин (1350 рублей), Вячеслава и Марину Косинеровых, Сергея Антончика, Леонида Акаловича и активиста Legalize Belarus Михаила Воронцова — на 30 базавых величин (810 рублей).

Члена Союза белорусских писателей Николая Трофимчука за акцию 21 декабря оштрафовали на 20 базовых величин (540 рублей). Виктор Савич за участие в трех акциях получил штраф 25 базовых величин (675 рублей).

Напомним, наиболее массовые несанкционированные уличные акции против интеграции Беларуси и России прошли в Минске 7, 8, 20, 21 и 29 декабря. За участие в них были арестованы десять человек: Павел Северинец, Елена Толстая, Евгений Афнагель, Максим Винярский, Денис Урбанович, Алесь Чехольский, Стас Шашок, Максим Урбанович, Леонид Кулаков, Сергей Тихановский. По данным правозащитников, несколько десятков человек оштрафованы на общую сумму более 16 тысяч рублей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общая сумма штрафов уже превысила 16 тысяч рублей. Десять человек получили «сутки» ареста.
 
Новости дня
Новости экономики
 
На торгах 8 января доллар подорожал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика