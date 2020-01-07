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Представительство ЕС: Соглашение о «визах за 35 евро» подпишут уже сегодня

08.01.2020 14:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На сегодня, 8 января, запланировано подписание соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии между Беларусью и Евросоюзом. Об этом сообщило представительство ЕС в Минске.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

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Напомним, в декабре ЕС предложил белорусской стороне подписать соглашения по упрощению визового режима и реадмиссии в январе в Брюсселе. В МИД Беларуси неоднократно повторяли, что готовы к подписанию с сентября, но из-за того, что европейские партнеры за три месяца не смогли завершить свои процедуры, белорусы «попали» на новый Визовый кодекс ЕС и с февраля «шенген» для нас на несколько месяцев подорожает до 80 евро.

Белорусский МИД призывал ЕС до вступления в силу соглашений, по которым визы подешевеют до 35 евро, найти возможность «заморозить» цену на «шенген» для белорусов на уровне 60 евро. ЕС это предложение не принял, но ускорил процедуру подписания соглашений.

После подписания соглашения всеми сторонами, оно вступит в силу первого числа второго месяца после обмена ратификационными грамотами.

 
Теги: Минск
 
 
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На сегодня, 8 января, запланировано подписание соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии между Беларусью и Евросоюзом. Об этом сообщило...
 
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