Половина удельного веса в объеме промышленного производства принадлежит ООО «Фабрика Ромакс»

Источник материала: Ивьевский край

Наибольший удельный вес в объеме промышленного производства Ивьевского района занимает ООО «Фабрика Ромакс» (около 50%). С 2018 года этим предприятием разработана и поддерживается Система менеджмента качества, удовлетворяющая требованиям стандарта ISO на производство парфюмерно-косметической продукции, жидких средств бытовой химии, туалетной бумаги, бумажных салфеток, пакетов для мусора.

Продукция реализуется через дисконтные магазины «Остров чистоты» и «Остров чистоты и вкуса», расположенные во всех регионах страны и за ее пределами.