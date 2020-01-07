ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Половина удельного веса в объеме промышленного производства принадлежит ООО «Фабрика Ромакс»

08.01.2020 — Новости Экономики | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Наибольший удельный вес в объеме промышленного производства Ивьевского района  занимает ООО «Фабрика Ромакс» (около 50%). С 2018 года этим предприятием разработана и поддерживается Система менеджмента качества, удовлетворяющая требованиям стандарта ISO на производство парфюмерно-косметической продукции, жидких средств бытовой химии, туалетной бумаги, бумажных  салфеток, пакетов для мусора.

Продукция реализуется через дисконтные магазины «Остров чистоты» и «Остров чистоты и вкуса», расположенные во всех регионах страны и за ее пределами.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наибольший удельный вес в объеме промышленного производства Ивьевского района  занимает ООО «Фабрика Ромакс» (около 50%). С 2018 года этим предприятием...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Представительство ЕС: Соглашение о «визах за 35 евро» подпишут уже сегодня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика