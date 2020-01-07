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«Шенгену» за 35 евро быть: Беларусь и ЕС подписали визовое соглашение
08.01.2020 16:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и соглашение о реадмисии. Трансляция с церемонии подписания соглашений идет в
Переговоры по соглашениям об упрощении визового режима и реадмисии Минск и Брюссель вели более пяти лет. Первое соглашение упрощает процедуру получения шенгенской визы, второе — важно для мигрантов из других стран и органов правопорядка. Переговоры по этим соглашениям несколько лет подряд находились «на стадии завершения».
По прошествии более пяти лет, 8 января 2020 года, в Брюсселе состоялась церемония подписания соглашений. С белорусской стороны документы подписал министр иностранных дел Владимир Макей, со стороны ЕС — заместитель премьер-министра — министр внутренних дел Республики Хорватия Давор Божинович (от имени хорватского председательства в Европейском совете) и Европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.
Напомним также, что с 2 февраля в Евросоюзе вступит в силу
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Переговоры по соглашениям об упрощении визового режима и реадмисии Минск и Брюссель вели более пяти лет.
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