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«Шенгену» за 35 евро быть: Беларусь и ЕС подписали визовое соглашение

08.01.2020 16:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и соглашение о реадмисии. Трансляция с церемонии подписания соглашений идет в инстаграме МИД Беларуси.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Новые правила для «шенгена»: кому — бесплатно, кому — на 5 лет, и что делать, если в визе отказали

Переговоры по соглашениям об упрощении визового режима и реадмисии Минск и Брюссель вели более пяти лет. Первое соглашение упрощает процедуру получения шенгенской визы, второе — важно для мигрантов из других стран и органов правопорядка. Переговоры по этим соглашениям несколько лет подряд находились «на стадии завершения».

По прошествии более пяти лет, 8 января 2020 года, в Брюсселе состоялась церемония подписания соглашений. С белорусской стороны документы подписал министр иностранных дел Владимир Макей, со стороны ЕС — заместитель премьер-министра — министр внутренних дел Республики Хорватия Давор Божинович (от имени хорватского председательства в Европейском совете) и Европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Напомним также, что с 2 февраля в Евросоюзе вступит в силу новый Визовый кодекс, по которому цена за «шенген» вырастет до 80 евро. Выходит, что платить 80 евро белорусы будут лишь несколько месяцев, а затем виза подешевеет до 35 евро.

 
Теги: Минск
 
 
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Переговоры по соглашениям об упрощении визового режима и реадмисии Минск и Брюссель вели более пяти лет.
 
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