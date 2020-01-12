ЕБРР сменил главу офиса в Минске на фоне рекордных инвестиций в Беларусь

Источник материала: Tut.by

Гражданка Молдовы Марина Петров назначена главой представительства Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси. Она сменила на этом посту Александра Пивоварского, работавшего в Беларуси с 2016 года. Он далее продолжит свою профессиональную деятельность в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне, говорится в сообщении банка. Рокировка произошла на фоне рекордных инвестиций европейского банка в Беларусь.



Фото: ports.com.ua

Петров работает в ЕБРР с 1995 года. Ранее она была главой представительства в Санкт-Петербурге, а в последнее время занимала должность заместителя главы банка в Украине, где отвечала за один из крупнейших проектных портфелей в истории ЕБРР, а также за сектора энергетики и инфраструктуры.

В Минске Марина Петров будет отвечать за деятельность ЕБРР и реализацию стратегии в Беларуси.

— Для меня большая честь продолжать дело, успешно начатое моим предшественником, и я сделаю все возможное, чтобы и далее развивать нашу деятельность в Беларуси, а также способствовать распространению передового опыта в области ведения бизнеса в стране. Я планирую развить успех, которого мы добились в частном и государственном секторе, и продолжать наш конструктивный политический диалог с властями, — сказала Петров, комментируя свое назначение.

В 2019 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) установил новый рекорд в своей деятельности в Беларуси. В 24 проекта в частном и государственном секторах было вложено более 390 млн евро, что на 30 млн больше, чем в 2018 году . ЕББР также привлек синдицированные кредиты на сумму 40 млн евро и мобилизовал значительный объем грантового финансирования, говорится в пресс-релизе банка.

Самым крупным проектом финансирования стал суверенный кредит в размере 126 млн евро на модернизацию 12 мостов в Беларуси.

Кроме того, 26,8 млн евро выделено на реконструкцию канализационно-очистных сооружений в Клецке, Любани, Фаниполе, Барановичах, Березе, Жлобине и Шклове.

ЕБРР совместно с Белинвестбанком профинансировал сделку стоимостью 200 млн долларов, связанную с поставкой 77 карьерных самосвалов БелАЗ в Индию.