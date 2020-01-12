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«Мы живем в Союзном государстве, вы в курсе?» Почему в минских маршрутках крутят ролики про Россию

13.01.2020 12:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Два дня подряд ездил в маршрутке Сухарево — Чижовка и очень удивился: по телевизорам, висящим в автомобиле, крутят ролики про Россию. Российские новости, „уникальная природа России“, праздничные дни России и т.п. Что это за „русский мир“ в Минске? Мы живем в Беларуси, зачем мне знать про памятные даты России?» — написал в редакцию TUT.BY минчанин Сергей.


По маршруту 1212 Сухарево — Чижовка ездят несколько перевозчиков. Телевизоры сейчас установлены в 30 автомобилях. Несколько из них — в маршрутках перевозчика ООО «Удобный транспорт». Директор компании Илья Чайковский объясняет, что ролики им присылает компания, установившая в маршрутках телевизоры.


— Мы живем в Союзном государстве, вы в курсе? Ничего запрещенного в роликах не крутится, там информация из широкого доступа. На телевизоры мы заключили договор, организация установила их, ничего не соответствующего закону там нет. Идет беззвучный вариант роликов, ни водителю, ни пассажирам они не мешают. Сейчас по городу в маршрутках стоят 30 мониторов, где-то 20% — в маршрутках нашей компании.

— Так почему ролики про Россию? Кто подбирает видеоряд и информацию для роликов?

— Дело в том, что такого белорусского канала с информационной строкой нет, клипы и танцульки без звука ведь не включишь, смысла нет. Сейчас ролики крутятся в тестовом режиме: установившая их компания пытается набрать белорусских рекламодателей, чтобы начать делать свой продукт. Пока они крутят то, что есть. Кстати, гороскопы мы запретили, не надо людей обманывать. Но я бы тоже с удовольствием смотрел белорусскую новостную ленту, я их попрошу, чтобы они это сделали. Сейчас они мне раз в неделю присылают ролики, мы их ставим. Люди реагируют положительно, пассажиры довольны.


Компания «Трансмедиа», установившая мониторы в минских маршрутках, занимается этим по российской франшизе, поэтому и ролики в тестовом режиме идут с российским контентом. В ближайшее время компания планирует заменить контент на белорусский.


— Там крутится развлекательный ролик, ничего запрещенного. Сейчас мы меняем контент на белорусский, будем крутить белорусские новости и сведения о белорусских городах. Что там о России такого крутится? Это разве запрещено? — удивляются в компании.

— Но ведь мы живем в Беларуси, зачем минчанам знать, что решил российский вице-премьер, если это не касается белорусов?

— Скоро мы заменим все на белорусский контент, — коротко объясняют в компании.

 
Теги: Минск
 
 
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В минских маршрутках компания, работающая по российской франшизе, установила мониторы, по которым крутит ролики с российскими новостями, сведениями об...
 
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