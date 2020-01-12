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В Гомеле вынесли приговор экс-директору «Милкавиты» за взятки

13.01.2020 14:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

13 января суд Железнодорожного района вынес приговор экс-руководителю «Милкавиты» Сергею Баборико и его знакомому коммерсанту Мельникову. Оба до вынесения решения суда находились на свободе под подпиской. Сегодня в суд обвиняемые пришли с дорожными сумками, сразу после оглашения приговора их взяли под стражу. Приговор мужчины встретили спокойно.


Обвиняемые Сергей Бобарико и Сергей Мельников в ожидании приговора. Фото: Елена Бычкова, TUT.BY

Суд признал Сергея Баборико виновным в получении взятки и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Второму обвиняемому — Мельникову — дали 3 года 6 месяцев колонии усиленного режима.

Именно такие сроки обвиняемым и просил прокурор.


На бывшего директора «Милкавиты» Сергея Баборико надевают наручники. Фото: Елена Бычкова, TUT.BY

Напомним, бывшего директора «Милкавиты» Сергея Баборико обвиняют в получении от коммерсанта Мельникова 7500 долларов «за благоприятное решение вопроса».

Экс-руководитель был в приятельских отношениях с представителями коммерческой структуры — Мельниковым и Завадским (он проходит по делу свидетелем). Они попросили его посодействовать в погашении задолженности от сельскохозяйственных предприятий. В хозяйствах свои счета часто описаны или арестованы, поэтому они работают через счета «Милкавиты», которой сдают молоко. Бывший глава обещал помочь.

Сельхозпредприятия, коммерсанты и «Милкавита» заключали трехсторонние договоры перевода долга, и «КормЖивСервис» получал деньги за поставленные ветеринарные препараты.

 
 
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Ранее гособвинитель просил приговорить экс-руководителя к пяти годам колонии усиленного режима, а Мельникова - к 3 года 6 месяцев.
 
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