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В Гомеле вынесли приговор экс-директору «Милкавиты» за взятки
13.01.2020 14:47 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
13 января суд Железнодорожного района вынес приговор экс-руководителю «Милкавиты» Сергею Баборико и его знакомому коммерсанту Мельникову. Оба до вынесения решения суда находились на свободе под подпиской. Сегодня в суд обвиняемые пришли с дорожными сумками, сразу после оглашения приговора их взяли под стражу. Приговор мужчины встретили спокойно.
Суд признал Сергея Баборико виновным в получении взятки и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.
Второму обвиняемому — Мельникову — дали 3 года 6 месяцев колонии усиленного режима.
Именно такие сроки обвиняемым и просил прокурор.
Экс-руководитель был в приятельских отношениях с представителями коммерческой структуры — Мельниковым и Завадским (он проходит по делу свидетелем). Они попросили его посодействовать в погашении задолженности от сельскохозяйственных предприятий. В хозяйствах свои счета часто описаны или арестованы, поэтому они работают через счета «Милкавиты», которой сдают молоко. Бывший глава обещал помочь.
Сельхозпредприятия, коммерсанты и «Милкавита» заключали трехсторонние договоры перевода долга, и «КормЖивСервис» получал деньги за поставленные ветеринарные препараты.
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Ранее гособвинитель просил приговорить экс-руководителя к пяти годам колонии усиленного режима, а Мельникова - к 3 года 6 месяцев.
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