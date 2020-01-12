Тарифы на нефть: стороны не нашли компромисса

Компромисса в вопросе тарифов на транзит российской нефти по Беларуси антимонопольные ведомства сторон не нашли.

Об этом стало известно по итогу переговоров представителей МАРТ Беларуси и России 13 января, передает БЕЛТА .

Белорусская сторона предложила повысить тарифы на 2020 год согласно действующей методике, утвержденной двумя регуляторами, а также договоренностям, достигнутым в августе 2019 года.

В августе стороны договорились учесть фактические объемы транспортировки в 2019 году и суммы выручки, которую недополучила компания «Гомельтранснефть Дружба» и повысить тариф на инфляционную составляющую и на этот недополученный объем.

По словам представителя МАРТ, у российской стороны возникли определенные вопросы по расчетам, проведенным ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Поэтому в ближайшие дни представители ведомств договорились продолжить встречи с участием специалистов.

Согласно действующей методике, вопрос о размере тарифов на транзит российской нефти и нефтепродуктов должен быть решен органами в области тарифного регулирования двух стран не позднее 15 января. Если сделать этого не удастся, решение должно быть принято до 1 февраля, уточнили в МАРТ.