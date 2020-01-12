|
Украинский «Нафтогаз» готов заключить годовой контракт на импорт белорусского топлива
13.01.2020 19:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Госкомпания «Нафтогаз Украины» планирует начать импорт бензина и дизельного топлива по годовым контрактам с Белорусской нефтяной компанией (БНК), сообщает
По данным украинского отраслевого ресурса, речь идет о двух контрактах между «Нафтогаз Ойл Трейдинг» и «БНК-Украина» на закупку дизельного топлива расчетной стоимостью 2,99 млрд грн (125 млн долларов) и бензина марки А-92 на сумму 653 млн грн (27,2 млн долларов).
Исходя из стоимости контрактов, годовой объем закупки, по расчетам enkorr, может составить примерно 125 тыс. тонн дизтоплва и 30 тыс. тонн бензина А-92 (10 тыс. т/мес. ДТ и 2,5 тыс. т/мес. бензина).
В «Нафтогазе» подтвердили планы подписать терм-контракты с «БНК-Украина», отметив, что этот процесс находится на финальной стадии.
Напомним, «Нафтогаз»
Сейчас сложность заключается в том, что Беларусь временно
С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. 4 января поставки в минимальном объеме возобновили только компании российского бизнесмена Михаила Гуцериева.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госкомпания «Нафтогаз Украины» планирует начать импорт бензина и дизельного топлива по годовым контрактам с Белорусской нефтяной компанией (БНК), сообщает enkorr....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)