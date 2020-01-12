VOKA становится партнером Nemiga Gaming

VOKA делает новый шаг в поддержке развития белорусского киберспорта.

Теперь видеосервис не только дает его поклонникам возможность следить за ходом различных турниров и новостями игрового мира, но и выступает в качестве партнера профессиональной киберспортивной команды по игровой дисциплине «Counter-Strike: Global Offensive» в Республике Беларусь – Nemiga. Именно она представляет Беларусь на крупнейших кибеспортивных состязаниях мира.

При поддержке VOKA команда будет готовиться к участию в World Electronic Sports Games – крупном международном кибеспортивном чемпионате с общим призовым фондом 5,5 млн долларов США. Соревнования состоятся в марте 2020 года в Китае.

Пользователи VOKA смогут поддержать белорусских участников WESG 2019/2020 в составе Nemiga Gaming и первыми узнают обо всех самых интересных событиях чемпионата. Следите за новостями на сайте voka.tv, а также в официальной группе VOKA в VK.