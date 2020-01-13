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Кто будет платить введенный Минском налог на транзит нефти и нефтепродуктов
14.01.2020 00:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В конце минувшей недели Александр Лукашенко
Указ № 9 «О налогооблажении» принят «в целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси», говорилось в комментарии пресс-службы президента.
В соответствии с документом, «плательщиками экологического налога признаются организации, осуществляющие транспортировку нефти и (или) нефтепродуктов магистральными трубопроводами транзитом».
В настоящее время транзит российской и белорусской нефти по территории Беларуси осуществляется по нефтепроводу «Дружба», оператором белорусского участка которого является госкомпания «Гомельтранснефть Дружба». Ежегодный объем транзита находится в районе 60 млн тонн. Но в прошлом году он снизился из-за инцидента с «грязной» нефтью.
Что касается нефтепродуктов, то техническая возможность транзита имеется у компании «Запад Транснефтепродукт», дочки российской «Транснефти». В компании не стали комментировать объем поставок. В конце 2018 года Москва прекратила поставки российских нефтепродуктов в Беларусь в целях недопущения их реэкспорта.
Налоговая база экологического налога определяется как произведение фактического
Ставка экологического налога установлена в размере 35 копеек за перемещение 1 тонны нефти и (или) нефтепродуктов на 100 км. Чтобы рассчитать сумму экологического налога, надо произведение налоговой базы и ставки экологического налога разделить на 100. Налог уплачивается ежеквартально в республиканский бюджет.
Источник в нефтяных кругах заверил TUT.BY, что документ ни имеет никакого отношения к нынешнему конфликту Минска и Москва вокруг поставок нефти в Беларусь. «Проект документа давно готовился, его выход совпал по времени с вопросами поставок [российской нефти]», — сказал собеседник.
Разработкой проекта указа № 9 занимался Минфин Беларуси.
Документ принят «в целях обеспечения сбалансированного исполнения бюджета, снижения зависимости его доходов от конъюнктуры внешнего спроса на сырьевые товары», говорится в указе.
С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Минск настаивает на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. По данным «Белнефтехима», в настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть. Размер премии — 10 долларов за тонну.
С 4 января поставки нефти в Беларусь
Беларусь временно приостановила экспорт собственной нефти и нефтепродуктов, дабы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке.
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Ставка экологического налога установлена в размере 35 копеек за перемещение 1 тонны нефти и (или) нефтепродуктов на 100 км.
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