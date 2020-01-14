«Соблюдение тишины с 13:00 до 15:00 ежедневно». Белорус создал петицию, которая запрещает шуметь даже днем

Источник материала: realt.by

Где-то в параллельной вселенной есть такое понятие, как добрососедство, но жители многоэтажек знают о нем немного. Отношения между соседями с жаром обсуждаются на форумах и в комментариях к статьям. В топе тем – «Можно ли штробить после работы?!». Однако четко ответить на этот вопрос сегодня не может даже закон. Исправить ситуацию вызвался интернет-пользователь под ником Shenia. Мужчина создал петицию «Предложения по ограничению шумов в жилом помещении», за которую уже проголосовало более 200 человек. Предложение опубликовано на petitions.by, приводим главные тезисы.

В тексте петиции отражено, что в детальном изучении регулирующих документов (Постановления Совета Министров Республики Беларусь №399 и №384) получается, что использование музыкальных инструментов разрешено в любое время за исключением периода с 23:00 до 7:00. Также разрешено с 7:00 до 23:00 выполнение любых строительных работ, если они не относятся к перепланировке и переустройству, в том числе с использованием перфораторов и прочих ударных строительных инструментов, создающих шум и вибрацию.

− Выходит, если сосед решит в 22:00 заняться переделкой конструкции пола, вешанием кухонных шкафчиков, штроблением стен для переноса розетки или поучиться играть на пианино или другом музыкальном инструменте, то он может законно это делать вплоть до 23:00, чем не даст возможности спокойно уснуть своим соседям, −недоумеваетShenia. − При этом может заниматься этим хоть каждый день. В то же время, если человек включит громко телевизор и нарушит покой соседей, то он может быть привлечен к административной ответственности. Получается, что согласно действующему законодательству шум перфоратора, не связанный с переустройством и перепланировкой, обладает меньшим вредным воздействием на соседей, чем шум телевизора, что не соответствует действительности.

Мужчина отмечает, что привлечь к ответственности соседа, делающего перепланировку и переустройство с использованием строительного инструмента, создающего повышенный шум и вибрацию, в промежутках времени с 19:00 до 23:00 и с 07:00 до 09:00 невозможно:

− Даже если вызвать наряд милиции, который засвидетельствует повышенный шум и составит рапорт, то еще необходимо доказать, что эта работа связана именно с переустройством и перепланировкой, что невозможно без доступа в квартиру представителей ЖЭС. Собственник может отказать в допуске в квартиру представителей ЖЭС, и в результате необходимо будет получить доступ только по решению суда. Таким образом, от начала нарушения до момента входа в квартиру может пройти порядка 3-4 месяцев, за которые вся работа по переустройству может быть уже выполнена, тем более когда собственник уже будет извещен о поступлении на него жалобы.

Кроме того, в Кодексе об административных правонарушениях Республики Беларусь отсутствует статья за нарушение Положения об условиях и порядке переустройства и (или) перепланировки. В результате, даже если удастся доказать, что работы по переустройству и перепланировке производились в неположенное время (что практически невозможно), наказать нарушителя законодательства не представляется возможным.

Найти решение проблемы мужчине помог зарубежный опыт. Изучив законодательство Германии и России, Shenia предложил: