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«Соблюдение тишины с 13:00 до 15:00 ежедневно». Белорус создал петицию, которая запрещает шуметь даже днем

14.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Где-то в параллельной вселенной есть такое понятие, как добрососедство, но жители многоэтажек знают о нем немного. Отношения между соседями с жаром обсуждаются на форумах и в комментариях к статьям. В топе тем – «Можно ли штробить после работы?!». Однако четко ответить на этот вопрос сегодня не может даже закон. Исправить ситуацию вызвался интернет-пользователь под ником Shenia. Мужчина создал петицию «Предложения по ограничению шумов в жилом помещении», за которую уже проголосовало более 200 человек. Предложение опубликовано на petitions.by, приводим главные тезисы.

«Соблюдение тишины с 13:00 до 15:00 ежедневно». Белорус создал петицию, которая запрещает шуметь даже днем

В тексте петиции отражено, что в детальном изучении регулирующих документов (Постановления Совета Министров Республики Беларусь №399 и №384) получается, что использование музыкальных инструментов разрешено в любое время за исключением периода с 23:00 до 7:00. Также разрешено с 7:00 до 23:00 выполнение любых строительных работ, если они не относятся к перепланировке и переустройству, в том числе с использованием перфораторов и прочих ударных строительных инструментов, создающих шум и вибрацию.

Выходит, если сосед решит в 22:00 заняться переделкой конструкции пола, вешанием кухонных шкафчиков, штроблением стен для переноса розетки или поучиться играть на пианино или другом музыкальном инструменте, то он может законно это делать вплоть до 23:00, чем не даст возможности спокойно уснуть своим соседям, недоумеваетShenia. При этом может заниматься этим хоть каждый день. В то же время, если человек включит громко телевизор и нарушит покой соседей, то он может быть привлечен к административной ответственности. Получается, что согласно действующему законодательству шум перфоратора, не связанный с переустройством и перепланировкой, обладает меньшим вредным воздействием на соседей, чем шум телевизора, что не соответствует действительности.

Мужчина отмечает, что привлечь к ответственности соседа, делающего перепланировку и переустройство с использованием строительного инструмента, создающего повышенный шум и вибрацию, в промежутках времени с 19:00 до 23:00 и с 07:00 до 09:00 невозможно:

Даже если вызвать наряд милиции, который засвидетельствует повышенный шум и составит рапорт, то еще необходимо доказать, что эта работа связана именно с переустройством и перепланировкой, что невозможно без доступа в квартиру представителей ЖЭС. Собственник может отказать в допуске в квартиру представителей ЖЭС, и в результате необходимо будет получить доступ только по решению суда. Таким образом, от начала нарушения до момента входа в квартиру может пройти порядка 3-4 месяцев, за которые вся работа по переустройству может быть уже выполнена, тем более когда собственник уже будет извещен о поступлении на него жалобы.

Кроме того, в Кодексе об административных правонарушениях Республики Беларусь отсутствует статья за нарушение Положения об условиях и порядке переустройства и (или) перепланировки. В результате, даже если удастся доказать, что работы по переустройству и перепланировке производились в неположенное время (что практически невозможно), наказать нарушителя законодательства не представляется возможным.

Найти решение проблемы мужчине помог зарубежный опыт. Изучив законодательство Германии и России, Shenia предложил:

1. Передать право на составление протоколов по п. 21.16 правил пользования жилыми помещениями органам Министерства внутренних дел, выполнив соответствующие правки в ст. 3.6 и 3.30 ПИКоАП (как это сделано во всех странах мира, кроме Республики Беларусь).

2. Внести изменения в абзац 2 п.7.10 правила пользования жилыми помещениями и изменить время соблюдения тишины: «С 23 до 7 часов…» на «С 21 до 7 часов».

3. Внести дополнительный пункт в правила пользования жилыми помещениями, согласно которому дополнительно добавить соблюдение тишины с 13:00 до 15:00 ежедневно с целью обеспечения обеденного сна детям.

4. Распространить ограничения по соблюдению тишины на граждан, использующих звуковоспроизводящие устройства, установленные на транспортных средствах.

5. Разделить музыкальные инструменты на те, в которых имеется возможность использовать наушники, и те, в которых нет такой возможности. Запретить использование музыкальных инструментов с возможностью использования наушников на уровне громкости, нарушающем покой жителей дома. Разрешить беспрерывно играть на ударных инструментах — не более часа, так как ударный шум является большим раздражителем, чем воздушный.

6. Убрать ограничение по времени выполнения работ по переустройству и перепланировке (с 9:00 до 19:00) из п. 20 Положения об условиях и порядке переустройства и (или) перепланировки (Утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 16.05.2013 №384) и добавить в п.7.10 Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений (Утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь N 399 от 21.05.2013) запрет на выполнение любых строительных работ с применением инструмента, создающего шум и вибрацию, с 21:00 до 7:00 с целью обеспечить возможность квалифицировать данное нарушение по п.21.16 КоАП.

На момент написания статьи под петицией подписалось более 200 человек. Через 5 дней обращение будет отправлено в Совет министров.

Однако, как говорится, что одному хорошо, то другому смерть. И если можно воздержаться от длительной игры на барабанах, то ремонт сам себя не сделает. На форумах часто жалуются: «Всю жизнь терплю бесконечный крик соседских детей, а как полку прибить после работы – то сразу стучат по батарее!». А какая из позиций ближе вам?

 
 
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Где-то в параллельной вселенной есть такое понятие, как добрососедство, но жители многоэтажек знают о нем немного. Отношения между соседями с жаром обсуждаются на...
 
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