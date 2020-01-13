ЕАБР выделяет «Беларуськалию» кредит на 400 млн долларов

Источник материала: Tut.by

Евразийский банк реконструкции и развития и «Беларуськалий» подписали кредитное соглашение на 400 млн долларов. Кредит выдан сроком на пять лет, ставку председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов назвал «хорошей».

— Это наш первый проект в новом году и один из самых удачных для банка. Средства пойдут на техперевооружение и немного в оборотку, — рассказал Бельянинов.

«Беларуськалий» — пока единственный производитель калийных удобрений в Беларуси и один из крупнейших поставщиков хлоркалия на мировой рынок. Предприятие экспортирует свою продукцию через Белорусскую калийную компанию, имея долю в мировом экспорте калийных удобрений около 20%.

Гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый уточнил, что сумма 400 млн — это с учетом ранее полученных 100 млн долларов.

— Основная цель получения кредита — реализация инвестпрограммы. Мы заканчиваем строительство Петриковского ГОКа, идет строительство Доросинского рудника, есть износ оборудования, комбинат введен в строй более 60 лет назад, — отметил Головатый.

По его словам, в строительство Петриковского ГОКа, первая очередь которого начнет работу в 2021 году, уже вложено 690 млн долларов, еще 200−250 млн долларов планируется инвестировать в нынешнем году.

Гендиректор рассказал, что сейчас предприятие работает с загрузкой около 75−80 процентов. При этом Головатый не уточнил, когда на предприятии ожидают заключения контракта с одним из ключевых потребителей — Китаем, заверив лишь, что это будет в нынешнем году.