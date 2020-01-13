В Брестской области подбирают кандидатов в независимые директора открытых акционерных обществ с долей государства в уставных фондах

Источник материала: Полесская правда



С целью предоставления акционерным обществам с долей государства в уставных фондах возможности избрания в составы их наблюдательных советов независимых директоров, в Брестской области формируется реестр таких кандидатов.

Повышение эффективности работы подведомственных хозяйственных обществ – актуальная задача для органов государственного управления. Ее решению, как свидетельствует мировая практика, во многом способствует грамотное корпоративное управление. С этой целью в ОАО создаются наблюдательные советы из числа физических лиц, главная функция которых – обсуждение и утверждение стратегии развития предприятия, а также мониторинг ее выполнения.

Согласно определению Министерства экономики Республики Беларусь и Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь под независимыми директорами понимаются избранные в состав наблюдательного совета общества физические лица, которые не являются работниками этого общества, его аффилированными лицами (до избрания в состав совета), близкими родственниками, работниками или участниками аффилированных лиц этого общества, не находятся в иных отношениях с обществом, которые могут повлиять на независимость их мнения, и голосующие по вопросам повестки дня заседаний наблюдательного совета на основе личного профессионального мнения и опыта.

Для включения в реестр кандидат должен соответствовать одновременно следующим требованиям:

наличие высшего образования (юридическое, экономическое либо иное, соответствующее профилю деятельности хозяйственных обществ с долей государства);

отсутствие судимости;

отсутствие фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя по основаниям, признаваемым дискредитирующими обстоятельствами увольнения в соответствии с законодательством;

отсутствие установленных вступившими в законную силу судебными постановлениями фактов осуществления виновных действий, повлекших банкротство юридического лица;

наличие стажа работы не менее пяти лет в должности руководителя (заместителя руководителя) в коммерческой организации или опыта работы в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственных обществ с положительными результатами хозяйственной деятельности этих обществ не менее трех лет, либо в государственных органах, государственных организациях на должностях, связанных с регулированием (координацией, контролем) деятельности коммерческих организаций не менее десяти лет;

не являться государственным должностным лицом*, в том числе государственным служащим;

не являться членом совета директоров (наблюдательного совета) более чем в 3 (трех) хозяйственных обществах одновременно.

*Государственными должностными лицами являются лица, указанные в абзаце третьем статьи 1 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией».

Для включения в реестр заинтересованным лицам необходимо прислать заявку по установленной форме в письменном виде на адрес: 224005, г. Брест ул. Ленина, 11, комитет «Брестоблимущество», и в электронном виде на адрес: kgi-akcia@brest-region.gov.by с пометкой «Заявка кандидата в независимые директора».

Сформированный реестр кандидатов и сведения о них будут размещены на сайте комитета «Брестоблимущество». Акционерные общества с учетом специфики направления их работы смогут подобрать себе достойного кандидата в независимые директора для избрания на общих собраниях акционеров.

ВАЖНО! Данный реестр может быть использован органами, осуществляющими владельческий надзор в акционерных обществах с долей государства в уставных фондах, при подборе кандидатов в независимые директора. При этом при выборе кандидатов для назначения независимыми директорами в наблюдательные советы хозяйственных обществ необходимо в индивидуальном порядке изучать данные о кандидате на соответствие требованиям устава и локальных правовых актов общества, в наблюдательный совет которого планируется избрать независимого директора, а также требованиям законодательства, в том числе Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. «О хозяйственных обществах»; Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. «О борьбе с коррупцией»; постановления Министерства экономики Республики Беларусь, Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 5 июля 2016 г. № 45/14 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации корпоративного управления в акционерных обществах с участием государства».

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