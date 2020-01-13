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В Брестской области подбирают кандидатов в независимые директора открытых акционерных обществ с долей государства в уставных фондах
14.01.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Повышение эффективности работы подведомственных хозяйственных обществ – актуальная задача для органов государственного управления. Ее решению, как свидетельствует мировая практика, во многом способствует грамотное корпоративное управление. С этой целью в ОАО создаются наблюдательные советы из числа физических лиц, главная функция которых – обсуждение и утверждение стратегии развития предприятия, а также мониторинг ее выполнения.
Согласно определению Министерства экономики Республики Беларусь и Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь под независимыми директорами понимаются избранные в состав наблюдательного совета общества физические лица, которые не являются работниками этого общества, его аффилированными лицами (до избрания в состав совета), близкими родственниками, работниками или участниками аффилированных лиц этого общества, не находятся в иных отношениях с обществом, которые могут повлиять на независимость их мнения, и голосующие по вопросам повестки дня заседаний наблюдательного совета на основе личного профессионального мнения и опыта.
Для включения в реестр кандидат должен соответствовать одновременно следующим требованиям:
*Государственными должностными лицами являются лица, указанные в абзаце третьем статьи 1 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией».
Для включения в реестр заинтересованным лицам необходимо прислать заявку по установленной форме в письменном виде на адрес: 224005, г. Брест ул. Ленина, 11, комитет «Брестоблимущество», и в электронном виде на адрес: kgi-akcia@brest-region.gov.by с пометкой «Заявка кандидата в независимые директора».
Сформированный реестр кандидатов и сведения о них будут размещены на сайте комитета «Брестоблимущество». Акционерные общества с учетом специфики направления их работы смогут подобрать себе достойного кандидата в независимые директора для избрания на общих собраниях акционеров.
ВАЖНО! Данный реестр может быть использован органами, осуществляющими владельческий надзор в акционерных обществах с долей государства в уставных фондах, при подборе кандидатов в независимые директора. При этом при выборе кандидатов для назначения независимыми директорами в наблюдательные советы хозяйственных обществ необходимо в индивидуальном порядке изучать данные о кандидате на соответствие требованиям устава и локальных правовых актов общества, в наблюдательный совет которого планируется избрать независимого директора, а также требованиям законодательства, в том числе Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. «О хозяйственных обществах»; Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. «О борьбе с коррупцией»; постановления Министерства экономики Республики Беларусь, Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 5 июля 2016 г. № 45/14 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации корпоративного управления в акционерных обществах с участием государства».
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В Брестской области подбирают кандидатов в независимые директора открытых акционерных обществ с долей государства в уставных фондах
> С целью предоставления акционерным обществам с долей государства в уставных фондах возможности избрания в составы их наблюдательных советов независимых...
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