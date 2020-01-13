Беларусь отказывается платить премии нефтяным компаниям РФ

Об этом сообщил сегодня по итогам совещания у президента первый вице-премьер Дмитрий Крутой. Чиновник отметил, что это экономически нецелесообразно.

Крутой также рассказал, что стороны по-прежнему не решили нефтяной спор, так как Беларусь отказывается платить за нефть столько, сколько было установлено договоренностями 2011 года, а РФ полагает, что размер премий меняться не должен. При этом Крутой отметил, что ситуация с тех пор значительно изменилась.

«Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно», - подчеркнул Дмитрий Крутой.

Первый вице-премьер отметил, что по размеру премии «подвинулась» только «Славнефть» Михаила Гуцериева, остальным же компаниям было разослано предложение белорусской стороны.

«Считаем, что от белорусского рынка в любом случае отмахнуться просто так очень сложно: мы являемся крупным потребителем российской нефти (примерно 10% российского экспорта). Переговоры будут продолжаться, и, я надеюсь, решение будет найдено», - цитирует БЕЛТА слова Крутого.