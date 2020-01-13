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Беларусь отказывается платить премии нефтяным компаниям РФ

14.01.2020 15:42 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Об этом сообщил сегодня по итогам совещания у президента первый вице-премьер Дмитрий Крутой. Чиновник отметил, что это экономически нецелесообразно.

Крутой также рассказал, что стороны по-прежнему не решили нефтяной спор, так как Беларусь отказывается платить за нефть столько, сколько было установлено договоренностями 2011 года, а РФ полагает, что размер премий меняться не должен. При этом Крутой отметил, что ситуация с тех пор значительно изменилась.

«Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно», - подчеркнул Дмитрий Крутой. 

Первый вице-премьер отметил, что по размеру премии «подвинулась» только «Славнефть» Михаила Гуцериева, остальным же компаниям было разослано предложение белорусской стороны.

«Считаем, что от белорусского рынка в любом случае отмахнуться просто так очень сложно: мы являемся крупным потребителем российской нефти (примерно 10% российского экспорта). Переговоры будут продолжаться, и, я надеюсь, решение будет найдено», - цитирует БЕЛТА слова Крутого.

Напомним, что сегодня у президента прошло совещание, на котором, в числе прочих вопросов, обсуждалась тема переговоров о поставках нефти в Беларусь. Сегодня же стало известно, что российским нефтяным компаниям, по информации СМИ, было дано негласное указаниене поставлять в Беларусь нефть. Отметим, что стороны так и не решили нефтяной вопрос в рамках обсуждающейся углубленной интеграции.
 
 
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Об этом сообщил сегодня по итогам совещания у президента первый вице-премьер Дмитрий Крутой. Чиновник отметил, что это экономически нецелесообразно.
 
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