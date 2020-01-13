Минфин о прекращении нефтяных поступлений: Необходимости в экстренной корректировке бюджета нет

Источник материала: Tut.by

Минфин Беларуси не видит необходимости в корректировке бюджета в связи с отсутствием поступлений в бюджет экспортных пошлин на сырую нефть. Об этом заявил журналистам министр финансов Максим Ермолович.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Пока говорить о каких-то изменения годовых доходов бюджета рано. Мы работаем в штатном режиме. Никаких решений, связанных с изменением условий поставки нефти, не принимали, работаем по утвержденному бюджету. Необходимости в экстренном изменении бюджета нет, — сказал Ермолович.

Минстр отметил, что несколько лучше, чем планировалось, исполнен бюджет прошлого года.

— Поэтому мы достаточно подготовлено входим в бюджет 2020 года и с точки зрения валютных ресурсов, и с точки зрения рублевых остатков на счетах. Мы очень хорошо подготовились к любым рискам, связанным в том чисое с работой нефтегазового комплекса, — заверил он.

Ермолович также рассказл, что в первом квартале 2020 года Беларусь готивится к выходу на рынок заимствований с очередным выпуском евробондов на сумму 1−1,2 млрд долларов.