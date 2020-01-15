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Суды за декабрьские акции продолжаются: 83-летнему Грибу штраф, оршанскому блогеру - очередные сутки
15.01.2020 10:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Октябрьского района Минска оштрафовал на 810 рублей 83-летнего
В суде Гриб сказал, что суды над участниками протестов против интеграции напоминают ему тридцатые годы и теперь судят всех людей, которым небезразлична Беларусь.
За декабрьские акции протеста также еще раз судили блогера Дмитрия Козлова, известного как Серый кот, — его в третий раз подряд приговорили к аресту на 15 суток. Об этом у себя в
Правозащитник Игорь Казмерчак сообщил
Напомним, наиболее массовые несанкционированные уличные акции против интеграции Беларуси и России прошли в Минске 7, 8, 20, 21 и 29 декабря. За участие в них были арестованы десять человек: Павел Северинец, Елена Толстая, Евгений Афнагель, Максим Винярский, Денис Урбанович, Алесь Чехольский, Стас Шашок, Максим Урбанович, Леонид Кулаков, Сергей Тихановский. Остальные участники акций продолжают получать штрафы. Суды еще не окончены, но общая сумма штрафов уже превысила 55,5 тысячи рублей.
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Суды за декабрьские акции продолжаются: 83-летнему Грибу штраф, оршанскому блогеру - очередные сутки
Суды над участниками массовых несанкционированных уличных акций против интеграции Беларуси и России еще не окончены, но общая сумма штрафов уже превысила 55,5...
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