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«Белтелеком» с 25 января повысит тарифы на некоторые услуги
15.01.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По тарифам на доступ в сеть Интернет повышение планируется в среднем на 2,4%, а стоимость наиболее популярного у абонентов пакета услуг «ЯСНА 100» увеличится на 33 копейки в расчете на одну услугу.
От уровней тарифов и окупаемости услуг электросвязи напрямую зависит возможность развития инфраструктуры, проведение неотложных мероприятий по поддержанию качества услуг, обеспечение безопасности информации, следовательно, и повышения качества оказываемых потребителям услуг.
Изменение стоимости не коснется регулируемых тарифов на услуги местной и междугородной телефонной связи, услуг предоставления доступа к международным сетям передачи данных, в том числе доступа к интернету для операторов электросвязи, услуг хостинга, видеоконтроля и др.
C обновленными тарифами можно ознакомиться на
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> РУП «Белтелеком» планирует с 25 января повысить тарифы на отдельные услуги электросвязи, сообщается на официальном сайте предприятия электросвязи. По тарифам на...
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