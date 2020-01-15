«Белтелеком» с 25 января повысит тарифы на некоторые услуги

Источник материала: Полесская правда



РУП «Белтелеком» планирует с 25 января повысить тарифы на отдельные услуги электросвязи, сообщается на официальном сайте предприятия электросвязи.

По тарифам на доступ в сеть Интернет повышение планируется в среднем на 2,4%, а стоимость наиболее популярного у абонентов пакета услуг «ЯСНА 100» увеличится на 33 копейки в расчете на одну услугу.

«Компания «Белтелеком» всегда придерживалась политики сдерживания роста цен на услуги электросвязи путем снижения издержек. Решение о пересмотре тарифов принято в рамках запланированного на 2020 год индекса роста потребительских цен для поддержания уровня окупаемости услуг электросвязи на уровне 2019 года», — говорится в сообщении.

От уровней тарифов и окупаемости услуг электросвязи напрямую зависит возможность развития инфраструктуры, проведение неотложных мероприятий по поддержанию качества услуг, обеспечение безопасности информации, следовательно, и повышения качества оказываемых потребителям услуг.

Изменение стоимости не коснется регулируемых тарифов на услуги местной и междугородной телефонной связи, услуг предоставления доступа к международным сетям передачи данных, в том числе доступа к интернету для операторов электросвязи, услуг хостинга, видеоконтроля и др.

C обновленными тарифами можно ознакомиться на сайте «Белтелеком» .

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