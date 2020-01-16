Румас: Беларусь и Латвия будут договариваться о прямых поставках электроэнергии

Источник материала: Tut.by

Беларусь и Латвия будут договариваться о прямых поставках электроэнергии, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас журналистам по итогам встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

— Мы договорились, что министерства энергетики двух стран проработают вопросы прямых поставок белорусской электроэнергии в Латвию, а не через сопредельные страны, — сказал Румас.

— То, что называют скандалом, у меня вызывает недоумение, — говорил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. — Сейчас Латвия и Эстония могут покупать электроэнергию только через Литву. У Литвы существуют разногласия с Беларусью по поводу АЭС в Островце. Парламент Литвы принял закон, призванный ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и России. Если данная мера будет введена, то Латвия получит дефицит электроэнергии, вырастут цены и тарифы. Значит, нам надо искать альтернативных поставщиков, пока мы не синхронизировали свои электросети с Евросоюзом. А это, по нашим оценкам, будет в 2025—2026 годах. Поэтому мы в правительстве рассмотрели возможность покупки электроэнергии у России, что не исключает возможность получать ее и из Беларуси. Если мы видим, что нам закрывают доступ к довольно дешевой электроэнергии фактически по политическим причинам, то будем искать возможности в другом месте. Жители Латвии, думаю, не смогут понять повышение тарифов в очередной раз. У нас уже давно идут жаркие споры, сколько же мы платим за электричество на самом деле. Сейчас ряд решений расследуется и оспаривается.