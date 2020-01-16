Лукашенко ждут в Латвии 3 апреля

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко предлагает серьезно расширить сотрудничество между Беларусью и Латвией. Об этом он заявил 16 января на встрече с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Кришьянис Кариньш. Фото: Reuters

Александр Лукашенко подчеркнул, что еще во времена Советского Союза экономические связи двух стран были очень сильными, однако многое утеряно за последние годы.

— Мне действительно приятно видеть вас с вашими коллегами в Минске. Очень надеюсь, что для вас это не чужой город, точно так, как для меня столица нашей дружественной Латвии. Как бы там ни было, что бы мы ни говорили или кто-то, все-таки мы были частью некогда большой страны. У нас были не просто дружеские, а близкие отношения. Наши экономические связи были очень сильны. Многое мы утеряли за последние годы. Но важно не столько смотреть назад, сколько обращать свое внимание и взор вперед. И в этом плане наметилось много направлений сотрудничества между Беларусью и Латвией.

Он также отметил хороший фон сотрудничества между нашими странами, «в отличие от других балтийских государств».

— Я полагаю, что нам надо воспользоваться этим моментом и серьезно расширить наше сотрудничество. Тем более, что от его расширения мы видим большую выгоду (если говорить об экономике) как для Латвии, так и для Беларуси, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент заявил, что белорусская сторона серьезно готовится к его визиту в Латвию.

— Спасибо всем вам и вашим коллегам за приглашение посетить эту дружественную нам страну. Ваш визит в Минск я рассматриваю как серьезный этап подготовки договоренностей, которые могут быть окончательно утверждены во время моего приезда в Ригу.

Президент заявил о готовности ответить на любые вопросы и предложил премьер-министру откровенно обсудить все интересующие темы.

— Надо обсудить все вопросы, чтобы мы четко, искренне, откровенно шли на сотрудничество друг с другом. Чтобы потом не упрекать один другого и не преодолевать барьеры, которые мы можем создать в случае, если мы не договоримся, не обсудим те или иные проблемы сегодня.

Кришьянис Кариньш в свою очередь отметил, что Латвия заинтересована развивать хорошие отношения с Беларусью.

— Для нас важно видеть независимую, стабильную и процветающую Беларусь, — сказал он. — Ведется много подготовительной работы по организации вашего визита в Латвию. С нашей стороны может быть дата 3 апреля. Если, конечно, это удобно также и вашей стороне, то мы будем очень рады видеть вас, — сказал Кришьянис Кариньш.

Он рассчитывает, что в белорусскую делегацию также войдут представители бизнес-сообщества, чтобы стороны смогли обсудить не только политическое, но и экономическое сотрудничество.