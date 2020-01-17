Украина: Правительство пытались слить, но оно уцелело. А вот землю, похоже, ждет «дерибан»

Источник материала: Tut.by



Александр Федута, политконсультант, эксперт по Украине. Фото: Николай Николаев

В интернете оказалась запись неформального совещания, проходившего у премьер-министра Украины Алексея Гончарука. В нем принимали участие также министр финансов Оксана Маркарова и первый заместитель председателя Национального банка страны Екатерина Рожкова. Обсуждались вопросы имиджа экономической политики Украины.

Все бы ничего, но запись появилась на youtube под названием: «Как обмануть президента?»

Это не первый случай использования примитивного «интернет-слива» в украинской политике. Периодически — еще со времен Виктора Януковича — «сливы» телефонных записей в интернете возникали. Причем жертвами их становились и политики, и олигархи. В конце концов украинская элита даже запуталась, где фигурировали подлинные голоса тех лиц, которые были заявлены, а где использовались пранкеры — благо, скажем, манеру говорить Игоря Коломойского умеет воспроизводить даже действующий сегодня президент Украины.

Цель «слива» была не столь очевидна, как может показаться. На первый взгляд, главной задачей был подрыв доверия президента к главе правительства. Однако весь политический истеблишмент Украины знает: Кабинет Министров Алексея Гончарука слишком слаб, и человек, который придет на смену Гончаруку, окажется в похожей ситуации. «Монобольшинство» в Верховной Раде тихо распадается (ходят слухи, что олигархи просто скупают депутатов из формально правящей фракции), так что новый премьер рискует оказаться в положении вечного «исполняющего обязанности». А если это будет представитель оппозиции, то фактически ему придется выполнить черную работу, лавры от которой достанутся не премьеру, а президенту. Так что желающих «подсидеть» Гончарука нет.

Тем более что в самом правительстве далеко не все гладко. Накануне новогодних праздников министрам и депутатам серьезно повысили заработную плату. С учетом надбавок, премий и тому подобного зарплата, например, рядового парламентария составляет примерно четыре тысячи долларов (разумеется, в гривнах). Сумма астрономическая для большинства украинцев. При этом в большинстве министерств не выплатили авансов перед уходом на «длинные» праздники. Клерки, давно работающие в правительстве, были неприятно поражены. И ответственность за все это возлагается, разумеется, на премьера.



Алексей Гончарук. Фото: Reuters

Но если никто не собирался «валить» Гончарука, то как понимать происходящее?

Согласно одной из версий, идет подковерная борьба двух влиятельнейших фигур из окружения Владимира Зеленского — главы Офиса Президента Андрея Богдана и председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Якобы один из них находится в чересчур тесных связях с премьером, а потому второй и решился его «валить». Мол, слишком сильными становятся двое оппонентов, вступающих в союз.

Версия не выдерживает критику. Зачем «валить» премьера, который не только слаб, но и практически обречен? На апрель назначен отчет всех министерств и ведомств президенту, после которого, по всеобщему мнению, кабинет Гончарука уйдет в небытие. Да и разговоры, записанные на пленку и слитые в интернет, не содержат ничего опасного или оскорбительного для Владимира Зеленского. Разве что для самого Гончарука, признающегося, что он является профаном в экономике. Однако за это в Украине до сих пор никого не увольняли. Мало того: 13 января состоялась встреча Зеленского с участием всего руководства Офиса Президента, Кабинета Министров и Верховной Рады. Руководство правительства отчиталось об исполнении данных ему поручений, причем был озвучен показатель: исполнено 80% поручений президента. Учитывая, что большинство членов правительства до своего назначения опыта государственной службы на таком уровне не имело, - очень неплохой показатель.

В общем, Гончарук уцелел. То есть, все знают, что у президента на столе (или в ящике стола) лежит заявление от Гончарука с просьбой об отставке без проставленной даты, но такие же заявления написали практически все высокие должностные лица. И вместе с Гончаруком пока уцелело и правительство Украины.

Однако — не в полном составе.

16 января заявление о своей отставке передала премьеру министр развития общин и территорий Алена Бабак. И вот это уже серьезно.

В кулуарах правительства говорят, что особых претензий к госпоже Бабак не было. В кулуарах Верховной Рады, напротив, утверждают, что претензии к ней были.

Так были — или не были?

Напомним, что Украина находится накануне грандиозного события — начала приватизации земли. Продавать землю будут местные общины, а регулировать процесс приватизации — устанавливать правила ее продажи — должно министерство, которое и возглавляет госпожа Бабак. Информированные источники утверждают, что в этом-то и состояла ее проблема.

Дело в том, что в Украине отсутствует единый электронный кадастр земли. И к моменту начала приватизации земли Министерство развития общин и территорий должно было его создать. Но торпедировали этот процесс как раз на местах. И сейчас продавать землю будут не под контролем из Киева, а исходя из того, что записано в огромных бумажных кадастровых книгах, которые, по слухам, в ряде общин существуют в нескольких вариантах. То есть, по одному варианту, конкретный кусок земли никому не принадлежит, а по другому — в точной соответствии с действительностью — там уже стоит чей-нибудь дом, ферма или гостиница. Про автозаправки и вовсе умолчим. Потому становится понятным, что Бабак с ее твердой позицией не хотела брать на себя ответственность за фактическое уничтожение контрольных функций Госгеокадастра.

На февраль намечено принятие изменений в пакет законопроектов, регулирующих процесс приватизации земли. Единственная выступающая против него фракция — «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Тимошенко можно понять: сегодня большинство ее избирателей как раз проживают в селах и боятся потерять свою землю.

Проблема в том, что совсем не продавать землю государство не может: украинская казна совершенно пуста. Вот за это и должен будет, скорее всего, ответить весной кабинет Гончарука. До апреля же никакие «сливы» поколебать его позиции не смогут: дураков рисковать своей репутацией нет. А значит, правительству, не желающему допустить дефолт, придется искать деньги. Пока возможны два источника. Первый и главный — продажа земли. Второй — «раскулачивание» олигархов. Похоже, второй вариант тоже ждет впереди.

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