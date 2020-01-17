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Украина: Правительство пытались слить, но оно уцелело. А вот землю, похоже, ждет «дерибан»
17.01.2020 09:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В интернете оказалась
Все бы ничего, но запись появилась на youtube под названием: «Как обмануть президента?»
Это не первый случай использования примитивного «интернет-слива» в украинской политике. Периодически — еще со времен Виктора Януковича — «сливы» телефонных записей в интернете возникали. Причем жертвами их становились и политики, и олигархи. В конце концов украинская элита даже запуталась, где фигурировали подлинные голоса тех лиц, которые были заявлены, а где использовались пранкеры — благо, скажем, манеру говорить Игоря Коломойского умеет воспроизводить даже действующий сегодня президент Украины.
Цель «слива» была не столь очевидна, как может показаться. На первый взгляд, главной задачей был подрыв доверия президента к главе правительства. Однако весь политический истеблишмент Украины знает: Кабинет Министров Алексея Гончарука слишком слаб, и человек, который придет на смену Гончаруку, окажется в похожей ситуации. «Монобольшинство» в Верховной Раде тихо распадается (ходят слухи, что олигархи просто скупают депутатов из формально правящей фракции), так что новый премьер рискует оказаться в положении вечного «исполняющего обязанности». А если это будет представитель оппозиции, то фактически ему придется выполнить черную работу, лавры от которой достанутся не премьеру, а президенту. Так что желающих «подсидеть» Гончарука нет.
Тем более что в самом правительстве далеко не все гладко. Накануне новогодних праздников министрам и депутатам серьезно повысили заработную плату. С учетом надбавок, премий и тому подобного зарплата, например, рядового парламентария составляет примерно четыре тысячи долларов (разумеется, в гривнах). Сумма астрономическая для большинства украинцев. При этом в большинстве министерств не выплатили авансов перед уходом на «длинные» праздники. Клерки, давно работающие в правительстве, были неприятно поражены. И ответственность за все это возлагается, разумеется, на премьера.
Но если никто не собирался «валить» Гончарука, то как понимать происходящее?
Согласно одной из версий, идет подковерная борьба двух влиятельнейших фигур из окружения Владимира Зеленского — главы Офиса Президента Андрея Богдана и председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Якобы один из них находится в чересчур тесных связях с премьером, а потому второй и решился его «валить». Мол, слишком сильными становятся двое оппонентов, вступающих в союз.
Версия не выдерживает критику. Зачем «валить» премьера, который не только слаб, но и практически обречен? На апрель назначен отчет всех министерств и ведомств президенту, после которого, по всеобщему мнению, кабинет Гончарука уйдет в небытие. Да и разговоры, записанные на пленку и слитые в интернет, не содержат ничего опасного или оскорбительного для Владимира Зеленского. Разве что для самого Гончарука, признающегося, что он является профаном в экономике. Однако за это в Украине до сих пор никого не увольняли. Мало того: 13 января состоялась встреча Зеленского с участием всего руководства Офиса Президента, Кабинета Министров и Верховной Рады. Руководство правительства отчиталось об исполнении данных ему поручений, причем был озвучен показатель: исполнено 80% поручений президента. Учитывая, что большинство членов правительства до своего назначения опыта государственной службы на таком уровне не имело, - очень неплохой показатель.
В общем, Гончарук уцелел. То есть, все знают, что у президента на столе (или в ящике стола) лежит заявление от Гончарука с просьбой об отставке без проставленной даты, но такие же заявления написали практически все высокие должностные лица. И вместе с Гончаруком пока уцелело и правительство Украины.
Однако — не в полном составе.
16 января заявление о своей отставке передала премьеру министр развития общин и территорий Алена Бабак. И вот это уже серьезно.
В кулуарах правительства говорят, что особых претензий к госпоже Бабак не было. В кулуарах Верховной Рады, напротив, утверждают, что претензии к ней были.
Так были — или не были?
Напомним, что Украина находится накануне грандиозного события — начала приватизации земли. Продавать землю будут местные общины, а регулировать процесс приватизации — устанавливать правила ее продажи — должно министерство, которое и возглавляет госпожа Бабак. Информированные источники утверждают, что в этом-то и состояла ее проблема.
Дело в том, что в Украине отсутствует единый электронный кадастр земли. И к моменту начала приватизации земли Министерство развития общин и территорий должно было его создать. Но торпедировали этот процесс как раз на местах. И сейчас продавать землю будут не под контролем из Киева, а исходя из того, что записано в огромных бумажных кадастровых книгах, которые, по слухам, в ряде общин существуют в нескольких вариантах. То есть, по одному варианту, конкретный кусок земли никому не принадлежит, а по другому — в точной соответствии с действительностью — там уже стоит чей-нибудь дом, ферма или гостиница. Про автозаправки и вовсе умолчим. Потому становится понятным, что Бабак с ее твердой позицией не хотела брать на себя ответственность за фактическое уничтожение контрольных функций Госгеокадастра.
На февраль намечено принятие изменений в пакет законопроектов, регулирующих процесс приватизации земли. Единственная выступающая против него фракция — «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Тимошенко можно понять: сегодня большинство ее избирателей как раз проживают в селах и боятся потерять свою землю.
Проблема в том, что совсем не продавать землю государство не может: украинская казна совершенно пуста. Вот за это и должен будет, скорее всего, ответить весной кабинет Гончарука. До апреля же никакие «сливы» поколебать его позиции не смогут: дураков рисковать своей репутацией нет. А значит, правительству, не желающему допустить дефолт, придется искать деньги. Пока возможны два источника. Первый и главный — продажа земли. Второй — «раскулачивание» олигархов. Похоже, второй вариант тоже ждет впереди.
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