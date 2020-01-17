Продажи новых МАЗов в России упали сильнее рынка

Источник материала: Tut.by

В 2019 году спрос на новые грузовики МАЗ в России упал на 9,3% по сравнению с 2018 годом. Такие данные приводит агентство « Автостат ».





В 2019 году было продано в РФ 3845 новых автомобилей Минского автозавода (годом ранее — 4238 грузовиков). В итоге белорусский производитель занял, как и годом ранее, седьмое место среди поставщиков техники в РФ.

В прошлом году объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 80,7 тыс. единиц, что на 2% меньше, чем в 2018 году.

Традиционно первенство на этом рынке удерживает российский КАМАЗ, на долю которого в 2019 году пришлось порядка 35% от общего объема. В количественном выражении это 27,6 тыс. штук — на 7,3% больше, чем в 2018 году. Вторую строчку рейтинга занимает другой российский бренд — ГАЗ, показатель которого составил 8,9 тыс. машин (+5,9%). В первую тройку по итогам прошлого года также вошел шведский Volvo (5,7 тыс. шт.; минус 11%).

Еще один шведский бренд — Scania — опустился на четвертую строчку рейтинга (5,6 тыс. шт.; минус 16%), а замкнул пятерку лидеров немецкий MAN (5 тыс. шт.; минус 1,5%). Шестая позиция у Mercedes-Benz (4132 шт.; минус 14,3%).