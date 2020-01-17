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В Беларуси 37,5% работников получают зарплату выше Br1 тыс.

17.01.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси 37,5% работников получают зарплату выше Br1 тыс.

Согласно данным о медианной заработной плате за ноябрь 2019 года, 37,5% работников в Беларуси получали зарплату выше Br1 тыс., сообщили БЕЛТА в Белстате.

Медианная зарплата — это показатель, который отражает сумму в центре зарплатного ряда и делит его на две равные части (половина работников имеют заработок меньше этого значения, половина — больше). Данные о медианной зарплате работников в Беларуси по видам экономической деятельности публикуются дважды в год: по итогам за май и за ноябрь. Если в мае 2019 года ее размер составлял Br802,7, то в ноябре — Br848,5.

Не следует путать медианную зарплату со средней по стране. Показатель номинальной начисленной средней зарплаты за ноябрь 2019 года, по данным Белстата, составлял Br1113,1.

В разрезе регионов самый высокий показатель медианной зарплаты в столице — Br1087,5 (и самый большой разрыв со средней зарплатой — Br450,2), далее идут Минская область — Br854,8, Брестская — Br790,2, Гродненская — Br777,7, Гомельская — Br774,7, Могилевская — Br768,2 (где, кстати, самый маленький разрыв между медианной и средней зарплатами — Br153,8) и, наконец, Витебская область с показателем Br757,8.

Распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы сложилось следующим образом: до Br300 получали 2,1% работников, от Br300,1 до Br400 — 7%, от Br400,1 до Br1000 — 53,4%. Довольно высокий процент — 23,7% — тех работников, заработок которых составил от Br1000,1 до Br1500. Выше этой суммы, но в пределах Br2000, получали 7,9% работников. Еще больше — до Br3000 — 3,9%, до Br5000 — 1,3%, до Br7000 — 0,4%, до Br10000 — 0,2% и выше этой суммы — 0,1%.

По видам экономической деятельности размеры медианной зарплаты распределяются по величине, в основном, аналогично средней зарплате. Наибольшие показатели в горнодобывающей промышленности — Br1795,3, производстве кокса и продуктов нефтепереработки — Br1640,1, деятельности воздушного транспорта — Br1387,9, деятельности трубопроводного транспорта — Br1324,9. При этом сферу информационных технологий и деятельность в области информационного обслуживания отличает более высокий размер медианной зарплаты (Br3245,8), поскольку процент получающих выше среднего в этой отрасли выше. Наиболее низкие показатели в таких сферах, как творчество, спорт, развлечения и отдых — Br588,6, предоставление прочих видов услуг — Br642,8, образование — Br680,2, деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг — Br681,8, здравоохранение и социальные услуги — Br722,5.

https://www.belta.by

 
 
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Согласно данным о медианной заработной плате за ноябрь 2019 года, 37,5% работников в Беларуси получали зарплату выше Br1 тыс., сообщили БЕЛТА в Белстате. Медианная...
 
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