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Кто задает тон на игорном рынке Беларуси?

17.01.2020 12:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прошлом году Министерство по налогам и сборам Беларуси выдало 12 новых лицензий на открытие в городах страны игорных заведений. Но с учетом того, что у 9 лицензиатов они были по разным причинам отозваны, динамика выглядит не столь значительной. Исключение — букмекерские конторы, которые все больше уходят в онлайн.


Фото: Pixabay.com

Согласно реестру специальных разрешений (лицензий) на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса, на 1 января 2020 года имели права на содержание казино, залов игровых автоматов, букмекерских контор и тотализаторов 107 субъектов хозяйствования (годом ранее — 104). В течение 2019 года новые лицензиаты получили разрешения на открытие игорных заведений в основном в Минске, а также в Гомеле, Борисове, Витебске, Солигорске, Калинковичах и Горках.

Среди новичков оказалась российская букмекерская контора Leon, которая в Беларуси работает с клиентами в онлайн и через два офлайновых пункта приема ставок. Букмекерский бизнес в последние годы задает тон на мировом и белорусском игровом рынке. Это стало следствием развития информационных технологий. Внедрение мобильных приложений, новых мобильных версий и поднявшийся на новый уровень сервис по оплате, выводу выигрышей, привели к росту охвата потенциальной аудитории и оборотов.

Виртуальный сектор игорной индустрии набирает обороты и в мировом масштабе приближается к историческому рубежу, после которого перегонит реальный сектор. Крупнейшие игроки на белорусском рынке — международные компании. И они находятся в этом тренде. Число пунктов приема ставок у большинства букмекеров постоянно сокращается. Появились компании (1xBet и Bison), которые делают ставку исключительно на онлайн.

В первую пятерку самых активных букмекеров в Беларуси входят компании, которые используют и онлайновые, и офлайновые каналы. Это — украинские по происхождению Parimatch и FavBet, российские «Марафон» и BetCity и местный Maxline.

В прошлом году букмекерам удалось одержать важную победу. Правительство, реализуя положения декрета президента № 305 о регулировании игорного бизнеса, ограничило для онлайн-букмекеров обязательный депозит (его предполагается использовать в случае финансовых проблем у организатора игр) суммой 250 тыс. долларов. Первоначально звучала сумма в 1 млн долларов, но под нее «попали» только владельцы онлайн-казино.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В прошлом году Министерство по налогам и сборам Беларуси выдало 12 новых лицензий на открытие в городах страны игорных заведений.
 
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