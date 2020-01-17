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«Транснефть» в 2020 году поставит в Беларусь 23,5 млн тонн нефти. Это больше, чем в 2019
17.01.2020 14:48 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
ПАО "Транснефть" в 2020 году планирует поставить на белорусские НПЗ 23,5 млн тонн нефти (в соответствии с индикативным балансом), отмечается в сообщении компании. В 2019 поставки снизились до 17,6 млн тонн.
Экспортные поставки по магистральному нефтепроводу "Дружба" запланированы компанией в объеме 50 млн тонн. В 2019 году нефть шла в Германию, Польшу, Словакию, Чехию и Венгрию.
По магистральным нефтепроводам компании запланировано прокачать 488,5 млн тонн,
«Транснефть» при этом заявила, что переговоры по тарифам на прокачку нефти провалились, поскольку у сторон выявились разные подходы к тому, сколько нефти поставлять на белорусские НПЗ.
«Индикативный баланс подписан на 24 млн тонн. Однако планы переработки нефти на заводах рассчитаны на 18 млн тонн. И 6 млн тонн нефти начинают относить к другим тарифам. В результате непонятно, где „зависают“ 6 млн тонн», —
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ПАО "Транснефть" в 2020 году планирует поставить на белорусские НПЗ 23,5 млн тонн нефти (в соответствии с индикативным балансом), отмечается в сообщении компании. В 2019...
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