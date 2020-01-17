«Транснефть» в 2020 году поставит в Беларусь 23,5 млн тонн нефти. Это больше, чем в 2019

ПАО "Транснефть" в 2020 году планирует поставить на белорусские НПЗ 23,5 млн тонн нефти (в соответствии с индикативным балансом), отмечается в сообщении компании. В 2019 поставки снизились до 17,6 млн тонн.

Экспортные поставки по магистральному нефтепроводу "Дружба" запланированы компанией в объеме 50 млн тонн. В 2019 году нефть шла в Германию, Польшу, Словакию, Чехию и Венгрию.

По магистральным нефтепроводам компании запланировано прокачать 488,5 млн тонн, сообщает «Интерфакс-Запад».

«Транснефть» при этом заявила, что переговоры по тарифам на прокачку нефти провалились, поскольку у сторон выявились разные подходы к тому, сколько нефти поставлять на белорусские НПЗ.

«Индикативный баланс подписан на 24 млн тонн. Однако планы переработки нефти на заводах рассчитаны на 18 млн тонн. И 6 млн тонн нефти начинают относить к другим тарифам. В результате непонятно, где „зависают“ 6 млн тонн», — сообщил Office Life cоветник президента «Транснефти» Игорь Демин.

Белорусские власти много лет говорят о том, что зависимость от российской нефти пагубно влияет на экономику и делает страну уязвимой. Во времена обострений сырьевых споров разговоры об альтернативе звучат громче, а после спадания напряжения - стихают. Первый вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что этим вопросом наконец занялись всерьез . 14 января российским нефтяным компаниям, по информации СМИ, было дано негласное указание не поставлять в Беларусь нефть. В ответ Беларусь начала ремонт нефтепровода «Дружба» из-за многочисленных дефектов.

Представители Беларуси и Казахстана встретятся до 20 января, чтобы обсудить поставки нефти , о готовности поставлять нефть в Беларусь через свои порты говорят в Латвии .