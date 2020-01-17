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Как найти надежного поставщика: 5 способов

17.01.2020 16:09 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Бизнес, связанный с продажами товаров, требует постоянных поступлений этих товаров. Любой интернет-магазин нуждается в надежных поставщиках. А ими могут быть как производители, так и дистрибьюторы, имеющие свои оптовые базы. Но не всегда можно найти добросовестного поставщика.

Компания, которая ведет деятельность в стране, зарегистрирована в исполнительных и налоговых органах, имеет статус (ООО, ОАО, ИП) и свидетельство. Скан документа или его номер с датой регистрации должны быть опубликованы на сайте компании.

Как удостовериться в надежности

  • Изучить сайт организации, обратить внимание на: грамотность, стиль разработки, навигацию. Уважающая себя компания не будет публиковать тексты с ошибками и размытые фото. Все должно быть четко, грамотно, с указанием номер свидетельства и УНН.
  • Проверить наличие данной компании на сайтах исполкома, МНС и других госорганов по названию, месту деятельности. Краткая информация всегда доступна: когда зарегистрирована, закрывалась ли, нет ли задолженностей по налогам.
  • Поискать любую информацию о потенциальном партнере в интернете, изучить форумы, сайты отзывов. Часто, добавив к запросу слово «мошенники», можно получить неожиданный результат.
  • Позвонить по телефонам, указанным на сайте поставщика, побеседовать с менеджером. Уровень общения может много рассказать о компании, имеет значение даже неправильная постановка ударения.
  • Позвонить партнерам потенциального поставщика, поинтересоваться у них, где они берут товар. Можно представиться новичком на рынке, «попросить совета», главное здесь – не попасть на конкурентов. Отзывы могут быть самые разные и полезные.

Имеют хорошую репутацию отечественные производители и поставщики оборудования для цветной печати, офисной техники, мебели. Интернет-магазины поставляют нитки, фурнитуру, иглы, ткани, утеплители, молнии для одежды. В Минске можно назвать известный интернет магазин, который занимается поставками в несколько стран СНГ, подробнее читайте на странице: https://www.furnitop.by/catalog/nitki_shveynye/.

 
Теги: Минск
 
 
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Бизнес, связанный с продажами товаров, требует постоянных поступлений этих товаров. Любой интернет-магазин нуждается в надежных поставщиках. А ими могут быть как...
 
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