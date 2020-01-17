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Как найти надежного поставщика: 5 способов
17.01.2020 16:09 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Бизнес, связанный с продажами товаров, требует постоянных поступлений этих товаров. Любой интернет-магазин нуждается в надежных поставщиках. А ими могут быть как производители, так и дистрибьюторы, имеющие свои оптовые базы. Но не всегда можно найти добросовестного поставщика.
Компания, которая ведет деятельность в стране, зарегистрирована в исполнительных и налоговых органах, имеет статус (ООО, ОАО, ИП) и свидетельство. Скан документа или его номер с датой регистрации должны быть опубликованы на сайте компании.
Как удостовериться в надежности
Имеют хорошую репутацию отечественные производители и поставщики оборудования для цветной печати, офисной техники, мебели. Интернет-магазины поставляют нитки, фурнитуру, иглы, ткани, утеплители, молнии для одежды. В Минске можно назвать известный интернет магазин, который занимается поставками в несколько стран СНГ, подробнее читайте на странице:
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Бизнес, связанный с продажами товаров, требует постоянных поступлений этих товаров. Любой интернет-магазин нуждается в надежных поставщиках. А ими могут быть как...
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