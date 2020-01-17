Как найти надежного поставщика: 5 способов

Бизнес, связанный с продажами товаров, требует постоянных поступлений этих товаров. Любой интернет-магазин нуждается в надежных поставщиках. А ими могут быть как производители, так и дистрибьюторы, имеющие свои оптовые базы. Но не всегда можно найти добросовестного поставщика.

Компания, которая ведет деятельность в стране, зарегистрирована в исполнительных и налоговых органах, имеет статус (ООО, ОАО, ИП) и свидетельство. Скан документа или его номер с датой регистрации должны быть опубликованы на сайте компании.

Как удостовериться в надежности

Изучить сайт организации, обратить внимание на: грамотность, стиль разработки, навигацию. Уважающая себя компания не будет публиковать тексты с ошибками и размытые фото. Все должно быть четко, грамотно, с указанием номер свидетельства и УНН.

Проверить наличие данной компании на сайтах исполкома, МНС и других госорганов по названию, месту деятельности. Краткая информация всегда доступна: когда зарегистрирована, закрывалась ли, нет ли задолженностей по налогам.

Поискать любую информацию о потенциальном партнере в интернете, изучить форумы, сайты отзывов. Часто, добавив к запросу слово «мошенники», можно получить неожиданный результат.

Позвонить по телефонам, указанным на сайте поставщика, побеседовать с менеджером. Уровень общения может много рассказать о компании, имеет значение даже неправильная постановка ударения.

Позвонить партнерам потенциального поставщика, поинтересоваться у них, где они берут товар. Можно представиться новичком на рынке, «попросить совета», главное здесь – не попасть на конкурентов. Отзывы могут быть самые разные и полезные.